https://ria.ru/20210724/grudinin-1742680975.html

Грудинин призвал ЦИК не делать "поспешных выводов"

Грудинин призвал ЦИК не делать "поспешных выводов" - РИА Новости, 24.07.2021

Грудинин призвал ЦИК не делать "поспешных выводов"

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на заседании ЦИК призвал не делать поспешных выводов и разрешить ему участвовать в выборах в Госдуму. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:28

2021-07-24T12:28

2021-07-24T13:03

павел грудинин

элла памфилова

выборы в государственную думу

генеральная прокуратура рф

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/18/1742682401_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_ac3cc52e2d284b7dcb39b4b8fd3eff0a.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на заседании ЦИК призвал не делать поспешных выводов и разрешить ему участвовать в выборах в Госдуму.ЦИК планирует исключить из списка КПРФ на выборы в ГД Грудинина, следует из проекта постановления, рассматриваемого на заседании Центризбиркома в субботу. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, соответствующие сведения поступили в избирком из ГП уже после рассмотрения рабочей группой полученных ранее данных о возможной доле Грудинина в иностранной кампании, поэтому предварительно рабочая группа рекомендовала зарегистрировать его в качестве кандидата."Я вас прошу не делать поспешных выводов, зарегистрировать меня как кандидата, дать возможность избирателям выразить самим мнение, достоин я или достойна КПРФ быть кандидатом или депутатом или не достойна. Спасибо", - сказал Грудинин на заседании.

https://ria.ru/20210724/grudinin-1742672110.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел грудинин, элла памфилова, выборы в государственную думу, генеральная прокуратура рф, госдума рф, политика