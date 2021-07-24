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Грудинин призвал ЦИК не делать "поспешных выводов"
Грудинин призвал ЦИК не делать "поспешных выводов" - РИА Новости, 24.07.2021
Грудинин призвал ЦИК не делать "поспешных выводов"
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на заседании ЦИК призвал не делать поспешных выводов и разрешить ему участвовать в выборах в Госдуму. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:28
2021-07-24T12:28
2021-07-24T13:03
павел грудинин
элла памфилова
выборы в государственную думу
генеральная прокуратура рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на заседании ЦИК призвал не делать поспешных выводов и разрешить ему участвовать в выборах в Госдуму.ЦИК планирует исключить из списка КПРФ на выборы в ГД Грудинина, следует из проекта постановления, рассматриваемого на заседании Центризбиркома в субботу. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, соответствующие сведения поступили в избирком из ГП уже после рассмотрения рабочей группой полученных ранее данных о возможной доле Грудинина в иностранной кампании, поэтому предварительно рабочая группа рекомендовала зарегистрировать его в качестве кандидата."Я вас прошу не делать поспешных выводов, зарегистрировать меня как кандидата, дать возможность избирателям выразить самим мнение, достоин я или достойна КПРФ быть кандидатом или депутатом или не достойна. Спасибо", - сказал Грудинин на заседании.
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павел грудинин, элла памфилова, выборы в государственную думу, генеральная прокуратура рф, госдума рф, политика
12:28 24.07.2021 (обновлено: 13:03 24.07.2021)
Грудинин призвал ЦИК не делать "поспешных выводов"
Кандидат от КПРФ Грудинин призвал ЦИК разрешить ему участвовать в выборах