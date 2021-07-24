https://ria.ru/20210724/gradusnik-1742637984.html

Врач объяснил, когда ошибается градусник

Врач объяснил, когда ошибается градусник - РИА Новости, 24.07.2021

Врач объяснил, когда ошибается градусник

За время пандемии люди привыкли к частому измерению температуры в общественных местах, но эта процедура не всегда выполняется верно. Почему инфракрасные... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T02:10

2021-07-24T02:10

2021-07-24T02:10

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россия

алексей водовозов

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За время пандемии люди привыкли к частому измерению температуры в общественных местах, но эта процедура не всегда выполняется верно. Почему инфракрасные "градусники-пистолеты" могут "врать" и как их правильно использовать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.Распространено мнение, что приборы для бесконтактного измерения температуры не способны показывать точные результаты, в отличие от ртутных или галинстановых (без содержания ртути) градусников. Но на самом деле нужно просто внимательно читать инструкцию перед использованием этих устройств, считает Алексей Водовозов.Если использовать инфракрасный термометр, не соблюдая инструкцию, то он будет работать как "генератор случайных чисел", подчеркнул врач.Изучение документации к прибору позволит также убедиться, что он зарегистрирован как медицинский, добавил Алексей Водовозов.Еще одно действие, которое необходимо предпринять до использования бесконтактного термометра, – это сопоставление его показаний с данными других градусников.Кроме того, нужно учитывать некоторые нюансы, влияющие на точность таких приборов, как "градусник-пистолет". Например, не стоит измерять температуру сразу после того, как человек пришел с улицы, иначе полученный результат будет значительно ниже, чем на самом деле, отметил Алексей Водовозов.

https://ria.ru/20201204/tseny-1587757209.html

https://ria.ru/20201114/gradusnik-1584590482.html

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коронавирус covid-19, россия, алексей водовозов, общество