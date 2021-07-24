https://ria.ru/20210724/gorod-1742573520.html

Город смерти: где произошло одно из самых массовых самоубийств в истории

Город смерти: где произошло одно из самых массовых самоубийств в истории - РИА Новости, 24.07.2021

Город смерти: где произошло одно из самых массовых самоубийств в истории

Посмотреть на затерянный высоко в горах древний Мачу-Пикчу в Перу приезжают миллионы туристов. Этот город обнаружил 110 лет назад американский археолог Хайрем... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:02

религия и мировоззрение

йельский университет

христофор колумб

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перу

мексика

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Посмотреть на затерянный высоко в горах древний Мачу-Пикчу в Перу приезжают миллионы туристов. Этот город обнаружил 110 лет назад американский археолог Хайрем Бингем. Сначала он решил, что нашел царскую резиденцию. Но, как показали дальнейшие исследования, все гораздо интереснее. О величайшем творении инков — в материале РИА Новости.Город в облакахНовый Свет будто бы намеренно преподносил вторгавшимся чужестранцам сюрпризы. Так, Христофор Колумб искал альтернативный путь в Индию, но открыл целый континент. А доцент Йельского университета Хайрем Бингем мечтал найти Вилькабамбу — легендарный город, куда в XVI веке инки якобы вывезли все свои сокровища, пряча их от испанцев. Однако судьба распорядилась иначе.Двадцать четвертого июля 1911 года американский исследователь блуждал по горам в сопровождении местного крестьянского мальчика и сержанта перуанской армии, стараясь отыскать хоть что-нибудь ценное. И его надежды сбылись."Едва мы покинули хижину и обогнули выступ горы, как нам открылся поразительный вид: величественное зрелище протянувшихся террас... Неожиданно я обнаружил перед собой каменные стены — руины домов. Их было непросто разглядеть, поскольку они частично заросли деревьями и мхом — работа нескольких столетий, — но в густой тени, спрятавшись в зарослях бамбука и спутанных виноградных лоз, тут и там вырисовывались стены из белого гранита, камни были аккуратно вырезаны и с большим мастерством прилажены друг к другу", — писал Бингем.Город он назвал Мачу-Пикчу — в переводе с языка индейцев кечуа это означает "старая гора". Ученый тогда подумал, что нашел заветную Вилькабамбу.Версия БингемаКоманда Бингема приступила к раскопкам. В городе оказалось несколько типов строений: царский дворец, святилища и дома простолюдинов. Ученый решил, что здесь размещалась резиденция верховного правителя империи инков. Но одна шокирующая находка заставила его усомниться в этом.Недалеко от города обнаружили массовое захоронение — 173 скелета. Ученый-остеолог из археологической группы Джордж Итон определил, что почти все они принадлежат женщинам. А Бингем был уверен: это останки дев солнца — жриц божества Инти и личных слуг правителя.Впрочем, спустя сто лет исследователи доказали ошибку археологов — в Мачу-Пикчу не только женские кости. Примерно половина из них были мужскими. Более того, профессор кафедры антропологии Тулейнского университета Джон Верано выяснил: погребенных там людей убили.Выходит, Бингем ошибся — и Мачу-Пикчу вовсе не царский город Вилькабамба. Вопрос, что же это на самом деле.Шокирующие подробностиАнтрополог Джон Верано рассказал о важной детали: на всех скелетах есть следы от ударов ножом. Его доводы подтвердились в ходе повторных раскопок в Мачу-Пикчу — археологи нашли ритуальный Т-образный нож.Это обстоятельство завело специалистов в тупик. Ведь религиозные обряды инков, в отличие от их соседей ацтеков и майя, не предполагали леденящей душу жестокости — они не вырезали человеческие сердца и не жертвовали богам младенцев. Высшим силам подносили в основном растения: кукурузу, листья коки, овощи. Максимум, на что могли пойти жрецы, — туша ламы. Или все-таки инки тоже убивали людей?Кровавые ритуалыНесколько лет назад на севере Перу обнаружили еще два массовых захоронения инков. В первом — около 30 человек. Все останки имели следы насильственной смерти."Большинство принадлежат девушкам в возрасте 15 лет. Жертвоприношения совершили 600 лет назад, всего за несколько десятилетий до появления на континенте испанских завоевателей", — заявили археологи журналистам.Во втором кургане лежали еще 140 скелетов — и находка шокировала ученых."Я такого не ожидал. У детей смещены ребра, на костях видны следы порезов. Предположительно, им вырезали сердца", — рассказывал в интервью доцент кафедры антропологии Университета Флориды Габриэль Прието.По его словам, как правило, сердца людей и животных преподносили солнцу, которому поклонялись все цивилизации Мезоамерики (историко-культурный регион, простирающийся от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа).Значит, инки все же жертвовали людьми. А раз так, то и Мачу-Пикчу вполне мог быть местом кровавых ритуалов. В пользу этой версии говорят и особенности архитектуры. Там три святилища, одно из них — Храм трех окон — в честь солнечного божества. Кроме того, на вершине города стоит ритуальное сооружение Интиуатана. В переводе с языка кечуа — "место, к которому привязывается солнце".Однако эксперты не уверены, что юношей и девушек, чьи скелеты нашли в знаменитом городе инков, убили именно при ритуале вырезания сердец. У ученых есть другая версия.Вслед за императоромПодсказку обнаружили в свидетельствах католических миссионеров, прибывших на континент с испанскими завоевателями. Проповедники старались выставить напоказ всю, по их мнению, беспросветную темноту индейских верований. Но при этом оставили подробные описания культуры и быта народов Мезоамерики. Среди них есть интересная подробность: "Когда у инков умирал знатный вельможа, его слуг могли убить, чтобы они сопровождали господина в загробном мире"."Император был священной фигурой. Умереть за него считалось высокой честью", — отмечает перуанский археолог Гильермо Кок.Есть вероятность того, что в Мачу-Пикчу произошло нечто подобное. Известно, что с началом испанского завоевания последний правитель инков удалился высоко в горы. Куда точно — неизвестно. Вполне возможно, его последним пристанищем стал Мачу-Пикчу. А полторы сотни скелетов принадлежат тем, кто последовал за правителем. То есть речь может идти о массовом самоубийстве — одном из самых кровавых в истории человечества.Как бы то ни было, город инков пока хранит свой секрет. Раскрыть его мешают и ограничения властей Перу на археологические работы в Мачу-Пикчу. Чиновники будто специально не желают снимать покров таинственности с "города в облаках".

https://ria.ru/20210717/bogolyubskiy-1741599714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йельский университет, христофор колумб, никарагуа, перу, мексика