Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России из-за резонансных дел конспирологией
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 "Кавказ"
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Резонансные дела в отношении региональных руководителей ГИБДД РФ не говорят о грядущей ликвидации Госавтоинспекции, это нормальная борьба с коррупцией, сообщил РИА Новости генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.
"Мы не раз сталкивались с большими разоблачениями среди всяких чиновников. Это нормальная и естественная работа. То, что у нас дорожная полиция должна существовать, как существует она во всем мире, спору быть не может. Сбили пешехода, столкновение с большим количеством пострадавших, кто этим будет заниматься? Это все (слухи о расформировании ГИБДД - ред.) конспирология, я в эту конспирологию не верю", - сказал Михайлов.
Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны в минувший вторник по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. Ессентукский горсуд вынес решение о взятии под стражу Сафонова и еще четверых фигурантов. Двое помещены под домашний арест, одному назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Кроме того, в минувшую среду Ленинский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей.