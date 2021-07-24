https://ria.ru/20210724/gibdd-1742641570.html

Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией

Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией - РИА Новости, 24.07.2021

Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией

Резонансные дела в отношении региональных руководителей ГИБДД РФ не говорят о грядущей ликвидации Госавтоинспекции, это нормальная борьба с коррупцией, сообщил... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T03:34

2021-07-24T03:34

2021-07-24T03:34

россия

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Резонансные дела в отношении региональных руководителей ГИБДД РФ не говорят о грядущей ликвидации Госавтоинспекции, это нормальная борьба с коррупцией, сообщил РИА Новости генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны в минувший вторник по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. Ессентукский горсуд вынес решение о взятии под стражу Сафонова и еще четверых фигурантов. Двое помещены под домашний арест, одному назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.Кроме того, в минувшую среду Ленинский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210722/koma-1742352836.html

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2021

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