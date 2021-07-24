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Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией - РИА Новости, 24.07.2021
Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
Резонансные дела в отношении региональных руководителей ГИБДД РФ не говорят о грядущей ликвидации Госавтоинспекции, это нормальная борьба с коррупцией, сообщил... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T03:34
2021-07-24T03:34
россия
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Резонансные дела в отношении региональных руководителей ГИБДД РФ не говорят о грядущей ликвидации Госавтоинспекции, это нормальная борьба с коррупцией, сообщил РИА Новости генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны в минувший вторник по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. Ессентукский горсуд вынес решение о взятии под стражу Сафонова и еще четверых фигурантов. Двое помещены под домашний арест, одному назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.Кроме того, в минувшую среду Ленинский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей.
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россия, общество
03:34 24.07.2021
 
Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией

Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России из-за резонансных дел конспирологией

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 "Кавказ"
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Резонансные дела в отношении региональных руководителей ГИБДД РФ не говорят о грядущей ликвидации Госавтоинспекции, это нормальная борьба с коррупцией, сообщил РИА Новости генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.
"Мы не раз сталкивались с большими разоблачениями среди всяких чиновников. Это нормальная и естественная работа. То, что у нас дорожная полиция должна существовать, как существует она во всем мире, спору быть не может. Сбили пешехода, столкновение с большим количеством пострадавших, кто этим будет заниматься? Это все (слухи о расформировании ГИБДД - ред.) конспирология, я в эту конспирологию не верю", - сказал Михайлов.
Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны в минувший вторник по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. Ессентукский горсуд вынес решение о взятии под стражу Сафонова и еще четверых фигурантов. Двое помещены под домашний арест, одному назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Кроме того, в минувшую среду Ленинский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей.
Дом начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Кадр видео
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Фигурант дела начальника ставропольского ГИБДД Сафонова впал в кому
 
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