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В "Газпроме" ответили на заявление "Нафтогаза" о закупках российского газа
В "Газпроме" ответили на заявление "Нафтогаза" о закупках российского газа - РИА Новости, 24.07.2021
В "Газпроме" ответили на заявление "Нафтогаза" о закупках российского газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил председателю правления "Нафтогаза Украины" Юрию Витренко, усмотревшему в комментариях российской компании навязывание... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T19:46
2021-07-24T20:23
юрий витренко
нафтогаз украины
алексей миллер
газпром
украина
экономика
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил председателю правления "Нафтогаза Украины" Юрию Витренко, усмотревшему в комментариях российской компании навязывание Киеву "завышенных цен" на топливо.Как сказано в релизе, Миллер, допуская увеличение транзита через Украину, имел в виду транспортировку после 2024 года — "в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам"."Нас в этой связи в том числе заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза", — подчеркнули в "Газпроме".В пятницу в "Газпроме" заявили, что готовы продолжить транзит через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Как указали в компании, этот вопрос необходимо решать "на рыночных условиях и по рыночным ценам". При этом в "Газпроме" указали, что важно учитывать планы ЕС по декарбонизации экономики. С этой точки зрения "Северный поток — 2" куда лучше соответствует требованиям Брюсселя."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.В пятницу Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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юрий витренко, нафтогаз украины, алексей миллер, газпром, украина, экономика
19:46 24.07.2021 (обновлено: 20:23 24.07.2021)
 
В "Газпроме" ответили на заявление "Нафтогаза" о закупках российского газа

"Газпром" ответил на слова председателя правления "Нафтогаза" Витренко о закупках газа в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание компании "Газпром" в Москве
Здание компании Газпром в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил председателю правления "Нафтогаза Украины" Юрию Витренко, усмотревшему в комментариях российской компании навязывание Киеву "завышенных цен" на топливо.

"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий <...> Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким", — говорится в сообщении управления информации "Газпрома".

Как сказано в релизе, Миллер, допуская увеличение транзита через Украину, имел в виду транспортировку после 2024 года — "в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам".
"Нас в этой связи в том числе заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза", — подчеркнули в "Газпроме".
В пятницу в "Газпроме" заявили, что готовы продолжить транзит через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Как указали в компании, этот вопрос необходимо решать "на рыночных условиях и по рыночным ценам". При этом в "Газпроме" указали, что важно учитывать планы ЕС по декарбонизации экономики. С этой точки зрения "Северный поток — 2" куда лучше соответствует требованиям Брюсселя.
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22 июля, 18:36
"Газпром" ответил на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
В пятницу Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
 
Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромУкраинаЭкономика
 
 
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