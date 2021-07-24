Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/gaz-1742712788.html
В "Нафтогазе" ответили на выдвинутые Россией условия по сохранению транзита
В "Нафтогазе" ответили на выдвинутые Россией условия по сохранению транзита - РИА Новости, 24.07.2021
В "Нафтогазе" ответили на выдвинутые Россией условия по сохранению транзита
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ответил на заявление председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера о готовности сохранить и увеличить... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T17:28
2021-07-24T18:01
россия
юрий витренко
нафтогаз украины
газпром
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_0:270:3020:1969_1920x0_80_0_0_3e12bb0a7d6fd62cd0ca7b7570dcf962.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ответил на заявление председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера о готовности сохранить и увеличить транзит через Украину, если это будет экономически целесообразно для российской компании."Во-первых, это можно совместить с заявлениями Путина, что раздавались до этого, которые заключались в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией", — сказал Витренко в эфире канала "Украина 24".По его мнению, Путин собирался обсуждать с Украиной не только транзит, но и импорт газа. Витренко увидел в этом навязывание Киеву "завышенных цен" на топливо."Результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на пять миллиардов долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит", — утверждает руководитель украинской компании.Он добавил, что Украина не хочет доплачивать России за газ, если останется транзитером, так как сейчас на импорт топлива тратит меньше, чем получает за транзит. При этом глава "Нафтогаза" не уточнил, какое количество газа Киев приобретает сейчас и сколько закупал у "Газпрома"."Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги с Украины идут в Россию, нам не нужны", — подытожил он.Кроме того, Витренко отказался от гарантий Москвы на продолжение транзита в течение десяти лет, так как Киев "не может им верить".Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
https://ria.ru/20210724/stsenariy-1742648870.html
https://ria.ru/20210723/kompensatsiya-1742623824.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_e00596bc533ffacba91f0b9a19eae582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий витренко, нафтогаз украины, газпром, украина, в мире
17:28 24.07.2021 (обновлено: 18:01 24.07.2021)
 
В "Нафтогазе" ответили на выдвинутые Россией условия по сохранению транзита

Глава "Нафтогаза" Витренко отверг условия России по сохранению транзита через Украину

© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ответил на заявление председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера о готовности сохранить и увеличить транзит через Украину, если это будет экономически целесообразно для российской компании.
"Во-первых, это можно совместить с заявлениями Путина, что раздавались до этого, которые заключались в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией", — сказал Витренко в эфире канала "Украина 24".
По его мнению, Путин собирался обсуждать с Украиной не только транзит, но и импорт газа. Витренко увидел в этом навязывание Киеву "завышенных цен" на топливо.
"Результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на пять миллиардов долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит", — утверждает руководитель украинской компании.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 07:02
В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
Он добавил, что Украина не хочет доплачивать России за газ, если останется транзитером, так как сейчас на импорт топлива тратит меньше, чем получает за транзит. При этом глава "Нафтогаза" не уточнил, какое количество газа Киев приобретает сейчас и сколько закупал у "Газпрома".
"Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги с Украины идут в Россию, нам не нужны", — подытожил он.
Кроме того, Витренко отказался от гарантий Москвы на продолжение транзита в течение десяти лет, так как Киев "не может им верить".
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 20:58
В Киеве рассказали, что хотят получить за "Северный поток — 2"
 
РоссияЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния