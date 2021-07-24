17:28 24.07.2021 (обновлено: 18:01 24.07.2021)
В "Нафтогазе" ответили на выдвинутые Россией условия по сохранению транзита
Глава "Нафтогаза" Витренко отверг условия России по сохранению транзита через Украину
© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ответил на заявление председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера о готовности сохранить и увеличить транзит через Украину, если это будет экономически целесообразно для российской компании.
"Во-первых, это можно совместить с заявлениями Путина, что раздавались до этого, которые заключались в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией", — сказал Витренко в эфире канала "Украина 24".
По его мнению, Путин собирался обсуждать с Украиной не только транзит, но и импорт газа. Витренко увидел в этом навязывание Киеву "завышенных цен" на топливо.
"Результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на пять миллиардов долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит", — утверждает руководитель украинской компании.
Он добавил, что Украина не хочет доплачивать России за газ, если останется транзитером, так как сейчас на импорт топлива тратит меньше, чем получает за транзит. При этом глава "Нафтогаза" не уточнил, какое количество газа Киев приобретает сейчас и сколько закупал у "Газпрома".
"Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги с Украины идут в Россию, нам не нужны", — подытожил он.
Кроме того, Витренко отказался от гарантий Москвы на продолжение транзита в течение десяти лет, так как Киев "не может им верить".
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.