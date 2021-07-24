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В Египте поддержали возобновление рейсов из России на курорты

В Египте поддержали возобновление рейсов из России на курорты - РИА Новости, 24.07.2021

В Египте поддержали возобновление рейсов из России на курорты

Возобновление авиасообщения российских городов с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх является многообещающим началом для туриндустрии Египта,... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T15:46

2021-07-24T15:46

2021-07-24T15:46

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КАИР, 24 июл - РИА Новости, Заман Рамазанов. Возобновление авиасообщения российских городов с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх является многообещающим началом для туриндустрии Египта, туристический сезон может длиться круглогодично, заявил РИА Новости глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.РФ возобновляет с 9 августа авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.В Египте завершилась третья волна коронавируса, на этой неделе минздрав сообщает о минимальном числе заболевших за сутки впервые с марта 2020 года: по состоянию на субботу зарегистрированы 41 новый случай заражения и 7 смертей. В стране идет кампания по вакцинации, власти поставили цель привить до конца года не менее 40 миллионов граждан. Остаются в силе ряд ограничений, связанных с коронавирусом, в частности, обязательно ношение масок в закрытых помещениях. Отели, рестораны, кинотеатры могут работать на 70% от максимальной загрузки.Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты при этом были закрыты для чартеров из России. В апреле пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.

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