В Египте поддержали возобновление рейсов из России на курорты
Глава профсоюзов гидов провинции Красное море: возобновление рейсов из России — перспективное начало
КАИР, 24 июл - РИА Новости, Заман Рамазанов. Возобновление авиасообщения российских городов с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх является многообещающим началом для туриндустрии Египта, туристический сезон может длиться круглогодично, заявил РИА Новости глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.
РФ возобновляет с 9 августа авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.
"Это многообещающее начало. (Число рейсов – ред.) будет расти с улучшением эпидемиологической ситуации в обеих странах", - сказал Абу Талеб. По его мнению, число авиарейсов будет постепенно увеличиваться до прежних масштабов, но со своими ограничениями. По его словам, ряд гостиниц Хургады полностью укомплектованы персоналом и готовы принять российских туристов. "С таким числом рейсов туристический сезон на курортах будет длиться весь год", - отметил Абу Талеб.
В Египте завершилась третья волна коронавируса, на этой неделе минздрав сообщает о минимальном числе заболевших за сутки впервые с марта 2020 года: по состоянию на субботу зарегистрированы 41 новый случай заражения и 7 смертей. В стране идет кампания по вакцинации, власти поставили цель привить до конца года не менее 40 миллионов граждан. Остаются в силе ряд ограничений, связанных с коронавирусом, в частности, обязательно ношение масок в закрытых помещениях. Отели, рестораны, кинотеатры могут работать на 70% от максимальной загрузки.
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты при этом были закрыты для чартеров из России. В апреле пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.