https://ria.ru/20210724/dvigateli-1742681821.html

В России создали двигатели нового поколения для летательных аппаратов

В России создали двигатели нового поколения для летательных аппаратов - РИА Новости, 24.07.2021

В России создали двигатели нового поколения для летательных аппаратов

В РФ созданы электрические двигатели нового поколения, которые могут обеспечить подъем в воздух летательных аппаратов весом больше 1 тонны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:35

2021-07-24T12:35

2021-07-24T12:35

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл - РИА Новости. В РФ созданы электрические двигатели нового поколения, которые могут обеспечить подъем в воздух летательных аппаратов весом больше 1 тонны, сообщил РИА Новости в рамках авиасалона МАКС-2021 гендиректор компании-разработчика ЕМЕ-Аэро Михаил Есаков."Нами разработаны электродвигатели, которые позволят поднять в воздух и обеспечить управляемый полет летательных аппаратов весом более 1 тонны, в том числе с вертикальным взлетом и посадкой", - рассказал Есаков.Он добавил, что к электродвигателям компании "проявлен большой интерес со стороны нескольких потенциальных заказчиков". "Переговоры о заключении контрактов идут, и я уверен, позволят нам выйти на хорошую серию", - уточнил Есаков."Первые крупные летающие аппараты с использованием двигателей ЕМЕ-Аэро должны подняться в воздух уже со следующего года", - также сообщил гендиректор.Двигатели компании, как заявляют разработчики, имеют сверхмалые массу и габариты, высокие удельные силовые характеристики, которые позволяют избавится от механического редуктора, высокий КПД - до 98%. Все технологии их создания запатентованы в разных странах мира.Одним из перспективных потребителей электродвигателей, отмечают в компании, является авиационная отрасль, потому что многочисленные попытки создать летательные аппараты на двигателях предыдущих поколений не увенчались успехом.В настоящее время схожие по характеристикам электродвигатели, но уступающие по КПД российским, отмечают в компании ЕМЕ-Аэро имеются только на Западе.

https://ria.ru/20210724/translyatsiya-1742658954.html

https://ria.ru/20210723/maks-2021-1742494663.html

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