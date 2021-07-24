Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/dvigateli-1742681821.html
В России создали двигатели нового поколения для летательных аппаратов
В России создали двигатели нового поколения для летательных аппаратов - РИА Новости, 24.07.2021
В России создали двигатели нового поколения для летательных аппаратов
В РФ созданы электрические двигатели нового поколения, которые могут обеспечить подъем в воздух летательных аппаратов весом больше 1 тонны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:35
2021-07-24T12:35
макс-2021
россия
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742505524_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_808e27d28ebc2a57a8259da399d26463.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл - РИА Новости. В РФ созданы электрические двигатели нового поколения, которые могут обеспечить подъем в воздух летательных аппаратов весом больше 1 тонны, сообщил РИА Новости в рамках авиасалона МАКС-2021 гендиректор компании-разработчика ЕМЕ-Аэро Михаил Есаков."Нами разработаны электродвигатели, которые позволят поднять в воздух и обеспечить управляемый полет летательных аппаратов весом более 1 тонны, в том числе с вертикальным взлетом и посадкой", - рассказал Есаков.Он добавил, что к электродвигателям компании "проявлен большой интерес со стороны нескольких потенциальных заказчиков". "Переговоры о заключении контрактов идут, и я уверен, позволят нам выйти на хорошую серию", - уточнил Есаков."Первые крупные летающие аппараты с использованием двигателей ЕМЕ-Аэро должны подняться в воздух уже со следующего года", - также сообщил гендиректор.Двигатели компании, как заявляют разработчики, имеют сверхмалые массу и габариты, высокие удельные силовые характеристики, которые позволяют избавится от механического редуктора, высокий КПД - до 98%. Все технологии их создания запатентованы в разных странах мира.Одним из перспективных потребителей электродвигателей, отмечают в компании, является авиационная отрасль, потому что многочисленные попытки создать летательные аппараты на двигателях предыдущих поколений не увенчались успехом.В настоящее время схожие по характеристикам электродвигатели, но уступающие по КПД российским, отмечают в компании ЕМЕ-Аэро имеются только на Западе.
https://ria.ru/20210724/translyatsiya-1742658954.html
https://ria.ru/20210723/maks-2021-1742494663.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742505524_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d453f89ecdd9ce313ddae0616ea3a3ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, россия, технологии, безопасность
12:35 24.07.2021
 
В России создали двигатели нового поколения для летательных аппаратов

Гендиректор ЕМЕ-Аэро Есаков: российские электродвигатели смогут поднять аппараты весом больше тонны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосетитель наблюдает через бинокль во время летной программы МАКС-2021
Посетитель наблюдает через бинокль во время летной программы МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл - РИА Новости. В РФ созданы электрические двигатели нового поколения, которые могут обеспечить подъем в воздух летательных аппаратов весом больше 1 тонны, сообщил РИА Новости в рамках авиасалона МАКС-2021 гендиректор компании-разработчика ЕМЕ-Аэро Михаил Есаков.
"Нами разработаны электродвигатели, которые позволят поднять в воздух и обеспечить управляемый полет летательных аппаратов весом более 1 тонны, в том числе с вертикальным взлетом и посадкой", - рассказал Есаков.
Он добавил, что к электродвигателям компании "проявлен большой интерес со стороны нескольких потенциальных заказчиков". "Переговоры о заключении контрактов идут, и я уверен, позволят нам выйти на хорошую серию", - уточнил Есаков.
"Первые крупные летающие аппараты с использованием двигателей ЕМЕ-Аэро должны подняться в воздух уже со следующего года", - также сообщил гендиректор.
LIVE: Авиасалон МАКС-2021. День пятый - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 11:14
Пятый день МАКС-2021. Трансляция
Двигатели компании, как заявляют разработчики, имеют сверхмалые массу и габариты, высокие удельные силовые характеристики, которые позволяют избавится от механического редуктора, высокий КПД - до 98%. Все технологии их создания запатентованы в разных странах мира.
Одним из перспективных потребителей электродвигателей, отмечают в компании, является авиационная отрасль, потому что многочисленные попытки создать летательные аппараты на двигателях предыдущих поколений не увенчались успехом.
В настоящее время схожие по характеристикам электродвигатели, но уступающие по КПД российским, отмечают в компании ЕМЕ-Аэро имеются только на Западе.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 10:07
На МАКС-2021 продали более 160 единиц авиатехники, в том числе 58 SSJ100
 
МАКС-2021РоссияТехнологииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния