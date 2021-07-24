https://ria.ru/20210724/dtp-1742701553.html

В ДТП с микроавтобусом в Польше пострадали семеро украинцев

В ДТП с микроавтобусом в Польше пострадали семеро украинцев - РИА Новости, 24.07.2021

В ДТП с микроавтобусом в Польше пострадали семеро украинцев

Семь граждан Украины и два гражданина Польши пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на польской территории, сообщила... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T15:32

2021-07-24T15:32

2021-07-24T15:45

польша

украина

в мире

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КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Семь граждан Украины и два гражданина Польши пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на польской территории, сообщила третий секретарь по консульским вопросам украинского посольства в Варшаве Екатерина Баранецкая."Микроавтобус Volkswagen был организован работодателем и вез рабочих на работу. Ему на встречу выехал Nissan Qashqai, водитель которого находилась в нетрезвом состоянии. В результате ДТП пострадали девять пассажиров – семь граждан Украины и двое граждан Республики Польша. Они госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Был установлен контакт с польскими властями, они информируют о ситуации", - заявила Баранецкая в эфире телеканала "Украина 24".По ее словам, работодателем является польская компания.По данным СМИ, авария произошла в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско.

https://ria.ru/20210724/avtobus-1742672484.html

польша

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польша, украина, в мире