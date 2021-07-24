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В СК рассказали подробности ДТП с туристическим автобусом на Кубани

В СК рассказали подробности ДТП с туристическим автобусом на Кубани - РИА Новости, 24.07.2021

В СК рассказали подробности ДТП с туристическим автобусом на Кубани

Водитель туристического автобуса, съехавшего с трассы и опрокинувшегося на Кубани, оказался частным перевозчиком, сообщили РИА Новости в следственном управлении РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:47

2021-07-24T12:47

2021-07-24T12:47

авто

следственный комитет россии (ск рф)

апшеронский район

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Водитель туристического автобуса, съехавшего с трассы и опрокинувшегося на Кубани, оказался частным перевозчиком, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.Утром в субботу туристический автобус попал в ДТП в районе посёлка Мезмай Апшеронского района. Согласно уточненным данным СК, в происшествии погибли два человека, 20 пострадали. По имеющейся информации следствия, водитель не справился с управлением, пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь."Водитель - частный перевозчик, его нанял профсоюз предприятия для своих работников. Люди - жители районов края, ехали в туристическую поездку в посёлок Мезмай", - сказал собеседник агентства.Как уточняли ранее в региональном главке МВД, ДТП произошло на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай. Трасса проходит в предгорьях Кавказа.

апшеронский район

краснодарский край

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авто, следственный комитет россии (ск рф), апшеронский район, краснодарский край, происшествия