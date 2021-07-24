https://ria.ru/20210724/dtp-1742671385.html

Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани выросло до двух

Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани выросло до двух - РИА Новости, 24.07.2021

Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани выросло до двух

Число погибших при опрокидывании туристического автобуса на Кубани увеличилось до двух человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T10:59

2021-07-24T10:59

2021-07-24T12:26

апшеронский район

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краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число погибших при опрокидывании туристического автобуса на Кубани увеличилось до двух человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее прокуратура информировала, что утром в субботу туристический автобус попал в ДТП в районе посёлка Мезмай Апшеронского района, один человек погиб, 19 пострадали, по предварительной версии следствия, автобус съехал с дороги из-за отказа тормозной системы."Число погибших увеличилось до двух человек, еще один пострадавший скончался в карете скорой помощи", - сказал собеседник агентства в экстренных службах.Следственное управление СК Краснодарского края подтвердило данные о гибели двух человек в ДТП с туристическим автобусом, в котором находились 22 человека."(В ДТП – ред.) …погибли два человека и пострадало 20", - говорится в сообщении следствия.Как уточняли ранее в региональном главке МВД, ДТП произошло на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай. Трасса проходит в предгорьях Кавказа.По имеющимся данным следствия, водитель не справился с управлением, пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

https://ria.ru/20210724/sochi-1742672355.html

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апшеронский район, новости - туризм, авто, краснодарский край, происшествия