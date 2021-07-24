https://ria.ru/20210724/dtp-1742670005.html

В Крыму при столкновении пяти автомобилей погиб человек

В Крыму при столкновении пяти автомобилей погиб человек - РИА Новости, 24.07.2021

В Крыму при столкновении пяти автомобилей погиб человек

Пять автомобилей столкнулись на трассе в Крыму, один человек погиб, двое пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T10:47

2021-07-24T10:47

2021-07-24T10:47

авто

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на трассе в Крыму, один человек погиб, двое пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла вблизи села Новая Жизнь Джанкойского района. Водитель автомобиля Toyota Auris на скорости врезался в остановившийся на красный сигнал светофора Mercedes Benz C230. После этого последовало по инерции столкновение со спереди стоящими машинами. В их числе два "Жигули" и "КамАЗ"."Водитель Toyota Auris погиб, водитель Mercedes Benz C230 и водитель ВАЗ-21063 получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка проводится по факту ДТП с участием пяти автомобилей.

https://ria.ru/20210724/dtp-1742669381.html

https://ria.ru/20210724/dtp-1742646246.html

республика крым

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авто, республика крым, происшествия