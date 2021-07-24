https://ria.ru/20210724/dtp-1742669381.html

В Астраханской области в ДТП с "газелью" пострадали восемь человек

В Астраханской области в ДТП с "газелью" пострадали восемь человек - РИА Новости, 24.07.2021

В Астраханской области в ДТП с "газелью" пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при столкновении "Газели" с легковушкой в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T10:40

2021-07-24T10:40

2021-07-24T10:40

авто

харабалинский район

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении "Газели" с легковушкой в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС по региону.Авария произошла на 210-м километре автодороги "Астрахань-Волгоград". Столкнулись "Газель", в которой 12 человек ехали на работы в поля, и легковой автомобиль.Движение на участке автодороги не перекрыто.

https://ria.ru/20210724/dtp-1742646246.html

харабалинский район

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, харабалинский район, астраханская область, происшествия