https://ria.ru/20210724/dtp-1742669381.html
В Астраханской области в ДТП с "газелью" пострадали восемь человек
В Астраханской области в ДТП с "газелью" пострадали восемь человек - РИА Новости, 24.07.2021
В Астраханской области в ДТП с "газелью" пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при столкновении "Газели" с легковушкой в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T10:40
2021-07-24T10:40
2021-07-24T10:40
авто
харабалинский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении "Газели" с легковушкой в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС по региону.Авария произошла на 210-м километре автодороги "Астрахань-Волгоград". Столкнулись "Газель", в которой 12 человек ехали на работы в поля, и легковой автомобиль.Движение на участке автодороги не перекрыто.
https://ria.ru/20210724/dtp-1742646246.html
харабалинский район
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авто, харабалинский район, астраханская область, происшествия
В Астраханской области в ДТП с "газелью" пострадали восемь человек
При столкновении "газели" с легковушкой в Харабалинском районе пострадали восемь человек