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Хорошие новости
https://ria.ru/20210724/drofa-1742663192.html
В Московском зоопарке родились птенцы редкой дрофы
В Московском зоопарке родились птенцы редкой дрофы - РИА Новости, 24.07.2021
В Московском зоопарке родились птенцы редкой дрофы
Птенцы редкой большой дрофы вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на портале мэра Москвы. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:53
2021-07-24T17:23
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Птенцы редкой большой дрофы вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на портале мэра Москвы."В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, появились на свет птенцы большой дрофы. Это одна из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать, ее вес может достигать 20 килограммов", — говорится в сообщении.По данным властей, Московский зоопарк стал одним из первых в мире, где удалось получить потомство дроф. Кроме того, этот вид занесен в международную Красную книгу, его общая популяция составляет порядка 50 тысяч особей."Чтобы спасти дроф от вымирания, созданы международные программы по сохранению этого вида. Разные зоопарки и питомники мира трудятся над пополнением резервной популяции, а подросших птенцов обучают навыкам самостоятельной жизни и возвращают в дикую природу. Однако получить потомство от дроф непросто. Они очень скрытны и беспокойны. Первые дрофы приехали в наш центр еще в 2005 году. Потребовалось 16 лет, чтобы птицы адаптировались, приняли созданные для них условия и смогли дать потомство", — приводят на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Уточняется, что семейство пополнилось четырьмя птенцами. Помимо них, в Центре воспроизводства редких видов животных находятся пять дроф: один самец и четыре самки.
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светлана акулова, московский зоопарк, москва
09:53 24.07.2021 (обновлено: 17:23 24.07.2021)
 
В Московском зоопарке родились птенцы редкой дрофы

В Московском зоопарке родились птенцы редкой большой дрофы

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыПтенцы большой дрофы в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Птенцы большой дрофы в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Птенцы редкой большой дрофы вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на портале мэра Москвы.
"В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, появились на свет птенцы большой дрофы. Это одна из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать, ее вес может достигать 20 килограммов", — говорится в сообщении.
По данным властей, Московский зоопарк стал одним из первых в мире, где удалось получить потомство дроф. Кроме того, этот вид занесен в международную Красную книгу, его общая популяция составляет порядка 50 тысяч особей.
"Чтобы спасти дроф от вымирания, созданы международные программы по сохранению этого вида. Разные зоопарки и питомники мира трудятся над пополнением резервной популяции, а подросших птенцов обучают навыкам самостоятельной жизни и возвращают в дикую природу. Однако получить потомство от дроф непросто. Они очень скрытны и беспокойны. Первые дрофы приехали в наш центр еще в 2005 году. Потребовалось 16 лет, чтобы птицы адаптировались, приняли созданные для них условия и смогли дать потомство", — приводят на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Уточняется, что семейство пополнилось четырьмя птенцами. Помимо них, в Центре воспроизводства редких видов животных находятся пять дроф: один самец и четыре самки.
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