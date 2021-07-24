https://ria.ru/20210724/dnr-1742711700.html

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны ВСУ

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.07.2021

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны ВСУ

Силы ДНР подавили обстрел украинских военных, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T17:06

2021-07-24T17:06

2021-07-24T17:41

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Силы ДНР подавили обстрел украинских военных, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики.Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что силовики обстреляли из гранатометов населенный пункт на юге республики и окраины города Горловки."В соответствии с пунктом "е" мер, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения", — сказал представитель ведомства.Потери украинских боевиков уточняют.Кроме того, в пригороде Луганска сегодня упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года вступил в силу всеобъемлющий режим перемирия, который предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Несмотря на это, с февраля этого года ситуация в регионе вновь стала ухудшаться.

https://ria.ru/20210724/donbass-1742673813.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

горловка

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, горловка, оон, в мире