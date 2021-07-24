Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/dnr-1742711700.html
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны ВСУ
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.07.2021
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны ВСУ
Силы ДНР подавили обстрел украинских военных, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T17:06
2021-07-24T17:41
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
горловка
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732447437_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_6b8fa2471242f8887a9971be6f641e3b.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Силы ДНР подавили обстрел украинских военных, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики.Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что силовики обстреляли из гранатометов населенный пункт на юге республики и окраины города Горловки."В соответствии с пунктом "е" мер, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения", — сказал представитель ведомства.Потери украинских боевиков уточняют.Кроме того, в пригороде Луганска сегодня упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года вступил в силу всеобъемлющий режим перемирия, который предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Несмотря на это, с февраля этого года ситуация в регионе вновь стала ухудшаться.
https://ria.ru/20210724/donbass-1742673813.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732447437_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_bda6e81aaf50121d04bf935cb7e465fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, горловка, оон, в мире
17:06 24.07.2021 (обновлено: 17:41 24.07.2021)
 
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны ВСУ

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Силы ДНР подавили обстрел украинских военных, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики.
Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что силовики обстреляли из гранатометов населенный пункт на юге республики и окраины города Горловки.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 11:21
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
"В соответствии с пунктом "е" мер, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения", — сказал представитель ведомства.
Потери украинских боевиков уточняют.
Кроме того, в пригороде Луганска сегодня упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством.

Конфликт в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года вступил в силу всеобъемлющий режим перемирия, который предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Несмотря на это, с февраля этого года ситуация в регионе вновь стала ухудшаться.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГорловкаООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния