17:06 24.07.2021 (обновлено: 17:41 24.07.2021)
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны ВСУ
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Силы ДНР подавили обстрел украинских военных, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики.
Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что силовики обстреляли из гранатометов населенный пункт на юге республики и окраины города Горловки.
"В соответствии с пунктом "е" мер, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения", — сказал представитель ведомства.
Потери украинских боевиков уточняют.
Кроме того, в пригороде Луганска сегодня упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года вступил в силу всеобъемлющий режим перемирия, который предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Несмотря на это, с февраля этого года ситуация в регионе вновь стала ухудшаться.