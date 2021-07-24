Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/defolt-1742699052.html
Минфин США предупредил о риске дефолта
Минфин США предупредил о риске дефолта - РИА Новости, 24.07.2021
Минфин США предупредил о риске дефолта
Если после 31 июля не поднять потолок госдолга, США ожидает дефолт с дальнейшим "непоправимым ущербом" для экономики, заявила министр финансов страны Джанет... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:17
2021-07-24T16:54
нэнси пелоси
министерство финансов сша
джанет йеллен
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_0:410:2912:2048_1920x0_80_0_0_25697112ae07e5da5ea41ee790d7b59c.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Если после 31 июля не поднять потолок госдолга, США ожидает дефолт с дальнейшим "непоправимым ущербом" для экономики, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.Как сообщает CNBC, глава Минфина обратилась к спикеру конгресса Нэнси Пелоси с письмом, в котором сообщила, что уже в конце месяца ведомство прекратит продажу облигаций, за счет которых финансируется долг. А с 2 августа, если не будет соглашения о его ограничении, Казначейству придется принять чрезвычайные меры для оплаты обязательств американского парламента, предупредила Йеллен. Это решение позволит открывать дополнительные государственные счета в течение нескольких недель."Период времени, в течение которого могут длиться чрезвычайные меры, подвержен значительной неопределенности из-за множества факторов, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на несколько месяцев вперед", — подчеркнула министр.По ее словам, на сроки применения чрезвычайных мер влияет также неопределенность с расходами и поступлениями на фоне последствий пандемии коронавируса.CNBC сообщает, что обращение главы Минфина к спикеру конгресса формально и ранее чрезвычайные меры уже применялись. Однако в этот раз неясно, как долго они продлятся из-за мер стимулирования.Канал также подчеркнул, что в истории США не было дефолта, однако приближение к нему способно привести к хаосу. Так, в 2011 году отказ палаты представителей поднять потолок госдолга привел к понижению суверенного кредитного рейтинга Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210717/dolg-1741635471.html
https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_476:502:2537:2048_1920x0_80_0_0_2677a9935d43e23d583a62606b77a43f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нэнси пелоси, министерство финансов сша, джанет йеллен, сша, в мире
15:17 24.07.2021 (обновлено: 16:54 24.07.2021)
 
Минфин США предупредил о риске дефолта

Глава Минфина США Йеллен предупредила о риске дефолта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Если после 31 июля не поднять потолок госдолга, США ожидает дефолт с дальнейшим "непоправимым ущербом" для экономики, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
Как сообщает CNBC, глава Минфина обратилась к спикеру конгресса Нэнси Пелоси с письмом, в котором сообщила, что уже в конце месяца ведомство прекратит продажу облигаций, за счет которых финансируется долг. А с 2 августа, если не будет соглашения о его ограничении, Казначейству придется принять чрезвычайные меры для оплаты обязательств американского парламента, предупредила Йеллен. Это решение позволит открывать дополнительные государственные счета в течение нескольких недель.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 07:01
Россия сократила вложения в американский госдолг
"Период времени, в течение которого могут длиться чрезвычайные меры, подвержен значительной неопределенности из-за множества факторов, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на несколько месяцев вперед", — подчеркнула министр.
По ее словам, на сроки применения чрезвычайных мер влияет также неопределенность с расходами и поступлениями на фоне последствий пандемии коронавируса.
CNBC сообщает, что обращение главы Минфина к спикеру конгресса формально и ранее чрезвычайные меры уже применялись. Однако в этот раз неясно, как долго они продлятся из-за мер стимулирования.
Канал также подчеркнул, что в истории США не было дефолта, однако приближение к нему способно привести к хаосу. Так, в 2011 году отказ палаты представителей поднять потолок госдолга привел к понижению суверенного кредитного рейтинга Соединенных Штатов.
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 08:00
Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
 
Нэнси ПелосиМинистерство финансов СШАДжанет ЙелленСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния