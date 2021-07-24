https://ria.ru/20210724/defolt-1742699052.html
Минфин США предупредил о риске дефолта
Минфин США предупредил о риске дефолта - РИА Новости, 24.07.2021
Минфин США предупредил о риске дефолта
Если после 31 июля не поднять потолок госдолга, США ожидает дефолт с дальнейшим "непоправимым ущербом" для экономики, заявила министр финансов страны Джанет... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:17
2021-07-24T15:17
2021-07-24T16:54
нэнси пелоси
министерство финансов сша
джанет йеллен
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в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Если после 31 июля не поднять потолок госдолга, США ожидает дефолт с дальнейшим "непоправимым ущербом" для экономики, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.Как сообщает CNBC, глава Минфина обратилась к спикеру конгресса Нэнси Пелоси с письмом, в котором сообщила, что уже в конце месяца ведомство прекратит продажу облигаций, за счет которых финансируется долг. А с 2 августа, если не будет соглашения о его ограничении, Казначейству придется принять чрезвычайные меры для оплаты обязательств американского парламента, предупредила Йеллен. Это решение позволит открывать дополнительные государственные счета в течение нескольких недель."Период времени, в течение которого могут длиться чрезвычайные меры, подвержен значительной неопределенности из-за множества факторов, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на несколько месяцев вперед", — подчеркнула министр.По ее словам, на сроки применения чрезвычайных мер влияет также неопределенность с расходами и поступлениями на фоне последствий пандемии коронавируса.CNBC сообщает, что обращение главы Минфина к спикеру конгресса формально и ранее чрезвычайные меры уже применялись. Однако в этот раз неясно, как долго они продлятся из-за мер стимулирования.Канал также подчеркнул, что в истории США не было дефолта, однако приближение к нему способно привести к хаосу. Так, в 2011 году отказ палаты представителей поднять потолок госдолга привел к понижению суверенного кредитного рейтинга Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210717/dolg-1741635471.html
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нэнси пелоси, министерство финансов сша, джанет йеллен, сша, в мире
15:17 24.07.2021 (обновлено: 16:54 24.07.2021)
Минфин США предупредил о риске дефолта
Глава Минфина США Йеллен предупредила о риске дефолта
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Если после 31 июля не поднять потолок госдолга, США
ожидает дефолт с дальнейшим "непоправимым ущербом" для экономики, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен
.
Как сообщает CNBC
, глава Минфина обратилась к спикеру конгресса Нэнси Пелоси
с письмом, в котором сообщила, что уже в конце месяца ведомство прекратит продажу облигаций, за счет которых финансируется долг. А с 2 августа, если не будет соглашения о его ограничении, Казначейству придется принять чрезвычайные меры для оплаты обязательств американского парламента, предупредила Йеллен. Это решение позволит открывать дополнительные государственные счета в течение нескольких недель.
"Период времени, в течение которого могут длиться чрезвычайные меры, подвержен значительной неопределенности из-за множества факторов, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на несколько месяцев вперед", — подчеркнула министр.
По ее словам, на сроки применения чрезвычайных мер влияет также неопределенность с расходами и поступлениями на фоне последствий пандемии коронавируса.
CNBC сообщает, что обращение главы Минфина к спикеру конгресса формально и ранее чрезвычайные меры уже применялись. Однако в этот раз неясно, как долго они продлятся из-за мер стимулирования.
Канал также подчеркнул, что в истории США не было дефолта, однако приближение к нему способно привести к хаосу. Так, в 2011 году отказ палаты представителей поднять потолок госдолга привел к понижению суверенного кредитного рейтинга Соединенных Штатов.