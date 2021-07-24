https://ria.ru/20210724/defolt-1742699052.html

Минфин США предупредил о риске дефолта

Минфин США предупредил о риске дефолта - РИА Новости, 24.07.2021

Минфин США предупредил о риске дефолта

Если после 31 июля не поднять потолок госдолга, США ожидает дефолт с дальнейшим "непоправимым ущербом" для экономики, заявила министр финансов страны Джанет... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T15:17

2021-07-24T15:17

2021-07-24T16:54

нэнси пелоси

министерство финансов сша

джанет йеллен

сша

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Если после 31 июля не поднять потолок госдолга, США ожидает дефолт с дальнейшим "непоправимым ущербом" для экономики, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.Как сообщает CNBC, глава Минфина обратилась к спикеру конгресса Нэнси Пелоси с письмом, в котором сообщила, что уже в конце месяца ведомство прекратит продажу облигаций, за счет которых финансируется долг. А с 2 августа, если не будет соглашения о его ограничении, Казначейству придется принять чрезвычайные меры для оплаты обязательств американского парламента, предупредила Йеллен. Это решение позволит открывать дополнительные государственные счета в течение нескольких недель."Период времени, в течение которого могут длиться чрезвычайные меры, подвержен значительной неопределенности из-за множества факторов, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на несколько месяцев вперед", — подчеркнула министр.По ее словам, на сроки применения чрезвычайных мер влияет также неопределенность с расходами и поступлениями на фоне последствий пандемии коронавируса.CNBC сообщает, что обращение главы Минфина к спикеру конгресса формально и ранее чрезвычайные меры уже применялись. Однако в этот раз неясно, как долго они продлятся из-за мер стимулирования.Канал также подчеркнул, что в истории США не было дефолта, однако приближение к нему способно привести к хаосу. Так, в 2011 году отказ палаты представителей поднять потолок госдолга привел к понижению суверенного кредитного рейтинга Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20210717/dolg-1741635471.html

https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html

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нэнси пелоси, министерство финансов сша, джанет йеллен, сша, в мире