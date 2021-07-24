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В Дамаске пройдет заседание по возвращению беженцев

В Дамаске пройдет заседание по возвращению беженцев - РИА Новости, 24.07.2021

В Дамаске пройдет заседание по возвращению беженцев

Совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни состоится 26 июля в Дамаске,... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T09:07

2021-07-24T09:07

2021-07-24T09:07

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михаил мизинцев

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сирия

оон

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни состоится 26 июля в Дамаске, сообщило Минобороны РФ."В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина и указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 26 июля в Дамаске состоится совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что российскую делегацию из представителей 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти регионов РФ и Минобороны России возглавит руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев в Сирию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В работе штабов примут участие представители сирийских органов власти и организаций, координаторы по Сирии ООН и Международного комитета Красного Креста."Мероприятие нацелено на придание дополнительного импульса решению гуманитарных проблем в Сирийской Арабской Республике, содействие реализации российско-сирийских договоренностей, достигнутых в ноябре 2020 года в ходе Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии", - информирует Минобороны РФ.

https://ria.ru/20210717/siriya-1741655454.html

https://ria.ru/20210712/siriya-1741004006.html

россия

сирия

дамаск (город)

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россия, михаил мизинцев, владимир путин, сирия, оон, дамаск (город), в мире