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В Дамаске пройдет заседание по возвращению беженцев
В Дамаске пройдет заседание по возвращению беженцев - РИА Новости, 24.07.2021
В Дамаске пройдет заседание по возвращению беженцев
Совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни состоится 26 июля в Дамаске,... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:07
2021-07-24T09:07
россия
михаил мизинцев
владимир путин
сирия
оон
дамаск (город)
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни состоится 26 июля в Дамаске, сообщило Минобороны РФ."В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина и указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 26 июля в Дамаске состоится совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что российскую делегацию из представителей 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти регионов РФ и Минобороны России возглавит руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев в Сирию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В работе штабов примут участие представители сирийских органов власти и организаций, координаторы по Сирии ООН и Международного комитета Красного Креста."Мероприятие нацелено на придание дополнительного импульса решению гуманитарных проблем в Сирийской Арабской Республике, содействие реализации российско-сирийских договоренностей, достигнутых в ноябре 2020 года в ходе Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии", - информирует Минобороны РФ.
https://ria.ru/20210717/siriya-1741655454.html
https://ria.ru/20210712/siriya-1741004006.html
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россия, михаил мизинцев, владимир путин, сирия, оон, дамаск (город), в мире
09:07 24.07.2021
 
В Дамаске пройдет заседание по возвращению беженцев

В Дамаске пройдет заседание штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизни

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни состоится 26 июля в Дамаске, сообщило Минобороны РФ.
"В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина и указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 26 июля в Дамаске состоится совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Отмечается, что российскую делегацию из представителей 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти регионов РФ и Минобороны России возглавит руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев в Сирию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В работе штабов примут участие представители сирийских органов власти и организаций, координаторы по Сирии ООН и Международного комитета Красного Креста.
"Мероприятие нацелено на придание дополнительного импульса решению гуманитарных проблем в Сирийской Арабской Республике, содействие реализации российско-сирийских договоренностей, достигнутых в ноябре 2020 года в ходе Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии", - информирует Минобороны РФ.
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РоссияМихаил МизинцевВладимир ПутинСирияООНДамаск (город)В мире
 
 
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