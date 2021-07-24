https://ria.ru/20210724/chuma-1742698628.html

В США во время вспышки чумы погибла девочка

В США во время вспышки чумы погибла девочка - РИА Новости, 24.07.2021

В США во время вспышки чумы погибла девочка

В американском штате Колорадо десятилетняя девочка умерла из-за осложнений, вызванных чумой, сообщил телеканал WGN9. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T15:14

2021-07-24T15:14

2021-07-24T16:50

здоровье - общество

колорадо

сша

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В американском штате Колорадо десятилетняя девочка умерла из-за осложнений, вызванных чумой, сообщил телеканал WGN9.Местный департамент здравоохранения и окружающей среды провел лабораторную проверку, по итогу которой в шести округах подтвердили случаи заражения чумой животных и блох. Как отметили специалисты, заболевание вызывает бактерия Yersinia pestis: она передается человеку через укусы инфицированных блох или напрямую при контакте с инфицированными животными.Если чуму диагностируют на ранней стадии, то ее можно вылечить. Симптомы включают в себя резкое повышение температуры тела, а также увеличение лимфатических узлов.Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от грызунов, не трогать больных или мертвых животных, проводить дезинфекцию дома, а заболевших домашних питомцев следует показать ветеринару.

https://ria.ru/20210630/chuma-1739194527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/chuma-1739251408.html

колорадо

сша

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здоровье - общество, колорадо, сша, в мире