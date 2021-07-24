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В США во время вспышки чумы погибла девочка
В США во время вспышки чумы погибла девочка - РИА Новости, 24.07.2021
В США во время вспышки чумы погибла девочка
В американском штате Колорадо десятилетняя девочка умерла из-за осложнений, вызванных чумой, сообщил телеканал WGN9. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:14
2021-07-24T16:50
здоровье - общество
колорадо
сша
в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В американском штате Колорадо десятилетняя девочка умерла из-за осложнений, вызванных чумой, сообщил телеканал WGN9.Местный департамент здравоохранения и окружающей среды провел лабораторную проверку, по итогу которой в шести округах подтвердили случаи заражения чумой животных и блох. Как отметили специалисты, заболевание вызывает бактерия Yersinia pestis: она передается человеку через укусы инфицированных блох или напрямую при контакте с инфицированными животными.Если чуму диагностируют на ранней стадии, то ее можно вылечить. Симптомы включают в себя резкое повышение температуры тела, а также увеличение лимфатических узлов.Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от грызунов, не трогать больных или мертвых животных, проводить дезинфекцию дома, а заболевших домашних питомцев следует показать ветеринару.
https://ria.ru/20210630/chuma-1739194527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/chuma-1739251408.html
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здоровье - общество, колорадо, сша, в мире
15:14 24.07.2021 (обновлено: 16:50 24.07.2021)
 
В США во время вспышки чумы погибла девочка

В американском штате Колорадо после смерти десятилетнего ребенка выявили чуму

© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в Нью-Арке, США
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© AP Photo / Mel Evans
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В американском штате Колорадо десятилетняя девочка умерла из-за осложнений, вызванных чумой, сообщил телеканал WGN9.
Местный департамент здравоохранения и окружающей среды провел лабораторную проверку, по итогу которой в шести округах подтвердили случаи заражения чумой животных и блох. Как отметили специалисты, заболевание вызывает бактерия Yersinia pestis: она передается человеку через укусы инфицированных блох или напрямую при контакте с инфицированными животными.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от грызунов, не трогать больных или мертвых животных, проводить дезинфекцию дома, а заболевших домашних питомцев следует показать ветеринару.
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