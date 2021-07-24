https://ria.ru/20210724/chuma-1742698628.html
В США во время вспышки чумы погибла девочка
В США во время вспышки чумы погибла девочка - РИА Новости, 24.07.2021
В США во время вспышки чумы погибла девочка
В американском штате Колорадо десятилетняя девочка умерла из-за осложнений, вызванных чумой, сообщил телеканал WGN9. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:14
2021-07-24T15:14
2021-07-24T16:50
здоровье - общество
колорадо
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:286:2000:1411_1920x0_80_0_0_9fa492d45a0492c9bcd2a2ea50139381.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В американском штате Колорадо десятилетняя девочка умерла из-за осложнений, вызванных чумой, сообщил телеканал WGN9.Местный департамент здравоохранения и окружающей среды провел лабораторную проверку, по итогу которой в шести округах подтвердили случаи заражения чумой животных и блох. Как отметили специалисты, заболевание вызывает бактерия Yersinia pestis: она передается человеку через укусы инфицированных блох или напрямую при контакте с инфицированными животными.Если чуму диагностируют на ранней стадии, то ее можно вылечить. Симптомы включают в себя резкое повышение температуры тела, а также увеличение лимфатических узлов.Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от грызунов, не трогать больных или мертвых животных, проводить дезинфекцию дома, а заболевших домашних питомцев следует показать ветеринару.
https://ria.ru/20210630/chuma-1739194527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/chuma-1739251408.html
колорадо
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:0:1882:1411_1920x0_80_0_0_5bc3ee23ba038eae72584b0995ec8ee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, колорадо, сша, в мире
15:14 24.07.2021 (обновлено: 16:50 24.07.2021)
В США во время вспышки чумы погибла девочка
В американском штате Колорадо после смерти десятилетнего ребенка выявили чуму