08:00 24.07.2021 (обновлено: 10:01 24.07.2021)
Как выбрать идеальный букет — советуют флористы
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Как отличить стильный букет от безвкусного, почему в пандемию приобрели популярность Flower-подписки, что продлевает жизнь срезанным цветам и чем опасны композиции из съедобных продуктов — об этом в свой профессиональный праздник флористы рассказали РИА Новости.
Что выдает плохой букет
Мода на цветы за последние несколько лет сильно изменилась. Увесистые веники, которые крутят в ларьках у метро, — те самые из красных роз с белой гипсофилой, завернутые в прозрачную пленку в горошек, — давно уже не в почете.
"Вырос уровень наших специалистов, потому что им теперь доступно хорошее образование. Да и сами покупатели требовательнее", — считает флорист и преподаватель Дмитрий Туркан.
Он указывает, как отличить работу профессионала от "шедевра" любителя: "Когда смотришь на букет и не можешь понять, какого он цвета, это провал. Здесь не должно быть намешано несколько несочетаемых или контрастных компонентов — не салат ведь. А вот "припыленные" оттенки, размывка от светлого к темному — как раз признак мастерства. Как и то, что вам хочется разглядывать композицию".
"Если кратко, то "колхоз" — это три цветочка и метры пленки", — заключает Анастасия Дорина из Aesense.
Генеральный директор цветочного дома "Самсон букет" Самсон Согоян считает, что букет "из палатки" выдают, в частности, лепестки: неестественно вывернутые для объема, либо подкрашенные из баллончика.
В салонах Florist Gump также выступают против пластикового декора, блесток, жемчуга, блестящей или контрастной упаковки, отвлекающей от самой композиции. При этом вовсе не обязательно требовать экзотики, главное — правильное оформление, и тогда букет заиграет. "Даже самые "обычные" розы и хризантемы можно подобрать нестандартных фактур и оттенков, добавить к ним тропические листья или ветки и создать раскидистую разноуровневую форму, обернув все это матовой корейской пленкой".
Наконец, неочевидное. "Разворачиваете вы букет, а там внутри — какие-то остатки из целлофана, огрызки, плюс не все цветы достают до воды. Это плохо, ведь наша главная миссия — максимально продлить жизнь срезанным растениям", — уверен Туркан.
В тренде
"Мода меняется почти каждый год. Еще лет пять назад дарили цветы в шляпных коробках, сейчас такая страсть поутихла. В тренде большие размеры, много цвета, графичные букеты", — перечисляет флорист Георгий Сухаржевский.
По его словам, летом и осенью всегда востребованы яркие композиции, сочетание кремового с оранжевым или желтого, белого и коричневого: "Вся палитра осени с ее ягодами и сочными цветами". С ним соглашается Туркан: "Никогда не выйдут из моды сезонные цветы: например, полевые в теплое время года".
Самсон Согоян говорит, что хит продаж — букеты с использованием всей гаммы поля и луга: пшеницы, ржи, паникума, всевозможных сортов ромашек, васильков.
"Все мы родом из детства и, полагаю, такие цветы возвращают нас в "деревню к бабушке с дедушкой", в мечты о самом добром", — соглашается Виктория Исаева из ViviFlower.
По словам Согояна, уже два года не сдают позиции крашеные цветы. Например, голубая гортензия из Эквадора, фаленопсис apricot и mokka из Вьетнама, коричневые пионы и латирус цвета капучино из Голландии.
Анастасия Дорина отмечает еще несколько тенденций. Так, сейчас стали больше покупать букеты себе, а не кому-то в подарок. "Многим захотелось радовать себя во время пандемии, украшать дом. Причем без повода, просто так". В ответ на спрос появились "цветочные подписки": клиент платит определенную сумму в месяц, а букеты доставляют регулярно.
Есть и услуга-сюрприз, когда композицию создают по ассоциации с получателем, вдохновляясь присланными фото или ссылками на соцсети. "Это уже психологическая работа, такой портрет, но почти всегда клиент остается доволен".
Во-вторых, и во флористику пришел тренд на осознанное потребление. "Стараемся вместо пленки использовать экологичную упаковку: пергамент, крафтовую бумагу", — говорит Дорина.
Также мастера поддерживают местных производителей: "Мы сотрудничаем с подмосковными фермерами, делаем упор на сезонное. Да, зимой можно, конечно, достать пионы. Но зачем? Они будут очень дорогие и не лучшего качества".
Цветы на Рижском рынке в Москве
Как ухаживать за цветами
"Свежие стебли визуально можно отличить: они всегда с плотным закрытым или полузакрытым бутоном, без побитых лепестков. Зелень — насыщенного оттенка, гладкая", — объясняет Виктория Исаева из ViviFlower.
Также обращайте внимание на соседство: в хороших салонах идеально чистые стеклянные вазы, а каждый сорт выставлен отдельно. "Даже непрофессиональным взглядом всего за пять минут можно оценить качество цветов", — считает флорист.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Камиль Ларин выбирает цветы на Весеннем цветочном базаре в "Петровском пассаже"
Актер Камиль Ларин выбирает цветы на Весеннем цветочном базаре в "Петровском пассаже"
Для букета подберите правильную вазу — чтобы соответствовала по размеру. "Большую композицию не нужно ставить в стаканчик, а скромную — в ведро. Воды должно быть достаточно, ведь для цветов она — как для нас кислород", — советует Туркан.
Емкость нужно тщательно промыть — желательно с хлором, потому что от старого букета остались микробы. Цветы стоит подрезать, иначе они будут плохо пить воду, причем лучше ножом, чтобы срез был косой. Хорошим решением станут композиции на аквапаке — это мобильная конструкция с водой, которая позволит подаренному днем букету прожить до вечера.
Хотя бы раз в пару дней, особенно летом, нужно менять воду в вазе, промывать стебли под проточной холодной водой и снова их подрезать. Букет не должен стоять под кондиционером, прямыми солнечными лучами или на сквозняке.
Продлить жизнь цветам поможет растворимый порошок кризал, который в хороших салонах уже прилагается к композиции, как и инструкция по уходу. "Мы ведь продаем не просто букет цветов, а полноценный сервис", — говорит Дорина.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка с букетом цветов в Московском метрополитене
Девушка с букетом цветов в Московском метрополитене
По ее словам, главное правило, чтобы сохранить букет, — просто его любить. А еще важна атмосфера в помещении. "Там, где мало негативной энергии, цветы стоят дольше", — отмечает она.
Про язык цветов и букеты из носков
Есть несколько правил, которые знают и соблюдают даже те, кто далек от флористики. Например, что четное количество цветов уместно дарить только в последний путь. Флористы возражают. "Это правило, кроме нас, действует во Франции. В большинстве стран Европы 12 стеблей кладут на могилу. Все остальные числа совершенно не важны", — отмечает Сухаржевский.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкВстреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске
Встреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске
И что касается цвета: "Действительно, красные букеты традиционно дарят, когда хотят отметить сердечную привязанность к даме". Дорина считает, что желтые цветы — вовсе не к разлуке, напротив, они ассоциируются с солнцем, теплом, энергией. "Самое главное — дарите то, что любит получатель, не ограничивайте себя".
А вот заповедь "гвоздики — мужчинам" ушла в прошлое, ведь эти цветы сейчас продают всех оттенков — розовые, кремовые, фиолетовые, лавандовые. "Да и вообще букеты для сильного пола стали намного разнообразнее, а дарят их чаще", — говорит флорист.
Однако речь вовсе не о композициях с воблой, пивом или конфетами. "Съедобные или собранные из вещей букеты, по-моему, — полное недоразумение. Горе-флористы, пропагандирующие сочетание пищевых продуктов без упаковки с цветами, вообще-то нарушают закон", — подчеркивает Согоян. И формально за такие работы грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Букет из игрушек
Впрочем, есть и другие мнения. "Мы не против букетов из носков и ягод. Если это приносит радость, почему нет? Можно и слона красиво завернуть", — считает Исаева.
"Вы знаете, сейчас настолько все смешалось... Тут можно сравнить с бодипозитивом в СМИ: у каждого свое мнение о том, что хорошо, — рассуждает Сухаржевский. — Так и здесь: не скажешь уже, что букет плохой, — ведь творца обидеть легко".
Главное — не упаковка и даже не цветы, а желание порадовать. Пусть даже себя.