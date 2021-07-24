https://ria.ru/20210724/buket-1742261899.html

Как выбрать идеальный букет — советуют флористы

Как выбрать идеальный букет — советуют флористы - РИА Новости, 24.07.2021

Как выбрать идеальный букет — советуют флористы

Как отличить стильный букет от безвкусного, почему в пандемию приобрели популярность Flower-подписки, что продлевает жизнь срезанным цветам и чем опасны... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:00

2021-07-24T10:01

культура

культура

стиль жизни

подарок

цветы

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Как отличить стильный букет от безвкусного, почему в пандемию приобрели популярность Flower-подписки, что продлевает жизнь срезанным цветам и чем опасны композиции из съедобных продуктов — об этом в свой профессиональный праздник флористы рассказали РИА Новости.Что выдает плохой букетМода на цветы за последние несколько лет сильно изменилась. Увесистые веники, которые крутят в ларьках у метро, — те самые из красных роз с белой гипсофилой, завернутые в прозрачную пленку в горошек, — давно уже не в почете."Вырос уровень наших специалистов, потому что им теперь доступно хорошее образование. Да и сами покупатели требовательнее", — считает флорист и преподаватель Дмитрий Туркан.Он указывает, как отличить работу профессионала от "шедевра" любителя: "Когда смотришь на букет и не можешь понять, какого он цвета, это провал. Здесь не должно быть намешано несколько несочетаемых или контрастных компонентов — не салат ведь. А вот "припыленные" оттенки, размывка от светлого к темному — как раз признак мастерства. Как и то, что вам хочется разглядывать композицию".Генеральный директор цветочного дома "Самсон букет" Самсон Согоян считает, что букет "из палатки" выдают, в частности, лепестки: неестественно вывернутые для объема, либо подкрашенные из баллончика.В салонах Florist Gump также выступают против пластикового декора, блесток, жемчуга, блестящей или контрастной упаковки, отвлекающей от самой композиции. При этом вовсе не обязательно требовать экзотики, главное — правильное оформление, и тогда букет заиграет. "Даже самые "обычные" розы и хризантемы можно подобрать нестандартных фактур и оттенков, добавить к ним тропические листья или ветки и создать раскидистую разноуровневую форму, обернув все это матовой корейской пленкой".Наконец, неочевидное. "Разворачиваете вы букет, а там внутри — какие-то остатки из целлофана, огрызки, плюс не все цветы достают до воды. Это плохо, ведь наша главная миссия — максимально продлить жизнь срезанным растениям", — уверен Туркан.В тренде"Мода меняется почти каждый год. Еще лет пять назад дарили цветы в шляпных коробках, сейчас такая страсть поутихла. В тренде большие размеры, много цвета, графичные букеты", — перечисляет флорист Георгий Сухаржевский.По его словам, летом и осенью всегда востребованы яркие композиции, сочетание кремового с оранжевым или желтого, белого и коричневого: "Вся палитра осени с ее ягодами и сочными цветами". С ним соглашается Туркан: "Никогда не выйдут из моды сезонные цветы: например, полевые в теплое время года".Самсон Согоян говорит, что хит продаж — букеты с использованием всей гаммы поля и луга: пшеницы, ржи, паникума, всевозможных сортов ромашек, васильков.По словам Согояна, уже два года не сдают позиции крашеные цветы. Например, голубая гортензия из Эквадора, фаленопсис apricot и mokka из Вьетнама, коричневые пионы и латирус цвета капучино из Голландии.Анастасия Дорина отмечает еще несколько тенденций. Так, сейчас стали больше покупать букеты себе, а не кому-то в подарок. "Многим захотелось радовать себя во время пандемии, украшать дом. Причем без повода, просто так". В ответ на спрос появились "цветочные подписки": клиент платит определенную сумму в месяц, а букеты доставляют регулярно.Есть и услуга-сюрприз, когда композицию создают по ассоциации с получателем, вдохновляясь присланными фото или ссылками на соцсети. "Это уже психологическая работа, такой портрет, но почти всегда клиент остается доволен".Во-вторых, и во флористику пришел тренд на осознанное потребление. "Стараемся вместо пленки использовать экологичную упаковку: пергамент, крафтовую бумагу", — говорит Дорина.Также мастера поддерживают местных производителей: "Мы сотрудничаем с подмосковными фермерами, делаем упор на сезонное. Да, зимой можно, конечно, достать пионы. Но зачем? Они будут очень дорогие и не лучшего качества".Как ухаживать за цветами"Свежие стебли визуально можно отличить: они всегда с плотным закрытым или полузакрытым бутоном, без побитых лепестков. Зелень — насыщенного оттенка, гладкая", — объясняет Виктория Исаева из ViviFlower. Также обращайте внимание на соседство: в хороших салонах идеально чистые стеклянные вазы, а каждый сорт выставлен отдельно. "Даже непрофессиональным взглядом всего за пять минут можно оценить качество цветов", — считает флорист.Для букета подберите правильную вазу — чтобы соответствовала по размеру. "Большую композицию не нужно ставить в стаканчик, а скромную — в ведро. Воды должно быть достаточно, ведь для цветов она — как для нас кислород", — советует Туркан.Емкость нужно тщательно промыть — желательно с хлором, потому что от старого букета остались микробы. Цветы стоит подрезать, иначе они будут плохо пить воду, причем лучше ножом, чтобы срез был косой. Хорошим решением станут композиции на аквапаке — это мобильная конструкция с водой, которая позволит подаренному днем букету прожить до вечера.Хотя бы раз в пару дней, особенно летом, нужно менять воду в вазе, промывать стебли под проточной холодной водой и снова их подрезать. Букет не должен стоять под кондиционером, прямыми солнечными лучами или на сквозняке.Продлить жизнь цветам поможет растворимый порошок кризал, который в хороших салонах уже прилагается к композиции, как и инструкция по уходу. "Мы ведь продаем не просто букет цветов, а полноценный сервис", — говорит Дорина.По ее словам, главное правило, чтобы сохранить букет, — просто его любить. А еще важна атмосфера в помещении. "Там, где мало негативной энергии, цветы стоят дольше", — отмечает она.Про язык цветов и букеты из носковЕсть несколько правил, которые знают и соблюдают даже те, кто далек от флористики. Например, что четное количество цветов уместно дарить только в последний путь. Флористы возражают. "Это правило, кроме нас, действует во Франции. В большинстве стран Европы 12 стеблей кладут на могилу. Все остальные числа совершенно не важны", — отмечает Сухаржевский.А вот заповедь "гвоздики — мужчинам" ушла в прошлое, ведь эти цветы сейчас продают всех оттенков — розовые, кремовые, фиолетовые, лавандовые. "Да и вообще букеты для сильного пола стали намного разнообразнее, а дарят их чаще", — говорит флорист.Однако речь вовсе не о композициях с воблой, пивом или конфетами. "Съедобные или собранные из вещей букеты, по-моему, — полное недоразумение. Горе-флористы, пропагандирующие сочетание пищевых продуктов без упаковки с цветами, вообще-то нарушают закон", — подчеркивает Согоян. И формально за такие работы грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.Впрочем, есть и другие мнения. "Мы не против букетов из носков и ягод. Если это приносит радость, почему нет? Можно и слона красиво завернуть", — считает Исаева."Вы знаете, сейчас настолько все смешалось... Тут можно сравнить с бодипозитивом в СМИ: у каждого свое мнение о том, что хорошо, — рассуждает Сухаржевский. — Так и здесь: не скажешь уже, что букет плохой, — ведь творца обидеть легко".Главное — не упаковка и даже не цветы, а желание порадовать. Пусть даже себя.

https://ria.ru/20210717/kinofestival-1741527708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, стиль жизни, подарок, цветы