https://ria.ru/20210724/bolezni-1742645978.html

Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году

Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году - РИА Новости, 24.07.2021

Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году

Самые здоровые люди живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T06:04

2021-07-24T06:04

2021-07-24T06:04

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Самые здоровые люди живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на 100 тысяч населения, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Больше всего болезней из расчета на 100 тысяч населения было зарегистрировано в Алтайском крае – 229 430, Санкт-Петербурге – 217 363 и Ямало-Ненецком автономном округе – 211 046, отмечается в документе.Всего в прошлом году россияне перенесли более 229 миллионов болезней, уточняется в сборнике.

https://ria.ru/20210720/kofe-1742073583.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество