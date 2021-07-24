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Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году - РИА Новости, 24.07.2021
Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
Самые здоровые люди живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T06:04
2021-07-24T06:04
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Самые здоровые люди живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на 100 тысяч населения, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Больше всего болезней из расчета на 100 тысяч населения было зарегистрировано в Алтайском крае – 229 430, Санкт-Петербурге – 217 363 и Ямало-Ненецком автономном округе – 211 046, отмечается в документе.Всего в прошлом году россияне перенесли более 229 миллионов болезней, уточняется в сборнике.
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
06:04 24.07.2021
 
Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году

Минздрав назвал регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Fotolia / yahyaikiz
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Самые здоровые люди живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на 100 тысяч населения, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Зарегистрировано заболеваний: всего болезней на 100 000 всего населения: Чеченская Республика – 94 093,8, Кабардино-Балкарская Республика – 97 708,8, Еврейская автономная область – 106 049,1", - говорится в сборнике.
Больше всего болезней из расчета на 100 тысяч населения было зарегистрировано в Алтайском крае – 229 430, Санкт-Петербурге – 217 363 и Ямало-Ненецком автономном округе – 211 046, отмечается в документе.
Всего в прошлом году россияне перенесли более 229 миллионов болезней, уточняется в сборнике.
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