https://ria.ru/20210724/bespilotnik-1742661404.html
Эксперт оценил возможности гражданского беспилотника БАС-200
Эксперт оценил возможности гражданского беспилотника БАС-200 - РИА Новости, 24.07.2021
Эксперт оценил возможности гражданского беспилотника БАС-200
Гражданский беспилотник вертолетного типа БАС-200, впервые представленный на авиасалоне МАКС-2021, может быть использован и в военных целях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:40
2021-07-24T09:40
2021-07-24T09:40
макс-2021
вертолеты россии
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безопасность
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ЖУКОВСКИЙ, 24 июл - РИА Новости. Гражданский беспилотник вертолетного типа БАС-200, впервые представленный на авиасалоне МАКС-2021, может быть использован и в военных целях, заявил РИА Новости в субботу ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.БАС-200 стал первым в истории беспилотником, принявшим участие в лётной программе авиашоу в Жуковском."В ходе МАКС 2021 БАС-200 представлен в гражданском исполнении, однако может быть использован и военных целях. Имеющиеся в мире беспилотные летательные аппараты аналогичной размерности, такие как Camcopter S100 австрийской компании Schiebel и Skeldar V-200 шведской компании Saab, являются системами двойного назначения, которые применяются главным образом в военной области", - сказал Федутинов, посетивший выставку.Эксперт отметил, что основными задачами для военной версии БАС-200 могут стать разведка и наблюдение. Кроме того, он может использоваться в логистических целях, а также иметь небольшую боевую нагрузку.БЛА построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 200 килограммов. Длина аппарата – 3,9 метра, высота – 1,2 метра.Согласно данным компании "Вертолеты России", БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 4 часов, неся при этом полезную нагрузку массой до 50 килограммов, БАС-200 способен выполнять полеты на скоростях до 160 км/ч на высотах до 3900 метров. Радиус действия БЛА может достигать 100 километров.
https://ria.ru/20210723/bespilotnik-1742483978.html
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макс-2021, вертолеты россии, жуковский, безопасность
Эксперт оценил возможности гражданского беспилотника БАС-200
Эксперт в области беспилотных систем Федутинов: БПЛА БАС-200 можно использовать в военных целях
ЖУКОВСКИЙ, 24 июл - РИА Новости. Гражданский беспилотник вертолетного типа БАС-200, впервые представленный на авиасалоне МАКС-2021, может быть использован и в военных целях, заявил РИА Новости в субботу ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
БАС-200 стал первым в истории беспилотником, принявшим участие в лётной программе авиашоу в Жуковском
.
"В ходе МАКС 2021 БАС-200 представлен в гражданском исполнении, однако может быть использован и военных целях. Имеющиеся в мире беспилотные летательные аппараты аналогичной размерности, такие как Camcopter S100 австрийской компании Schiebel и Skeldar V-200 шведской компании Saab, являются системами двойного назначения, которые применяются главным образом в военной области", - сказал Федутинов, посетивший выставку.
Эксперт отметил, что основными задачами для военной версии БАС-200 могут стать разведка и наблюдение. Кроме того, он может использоваться в логистических целях, а также иметь небольшую боевую нагрузку.
БЛА построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 200 килограммов. Длина аппарата – 3,9 метра, высота – 1,2 метра.
Согласно данным компании "Вертолеты России
", БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 4 часов, неся при этом полезную нагрузку массой до 50 килограммов, БАС-200 способен выполнять полеты на скоростях до 160 км/ч на высотах до 3900 метров. Радиус действия БЛА может достигать 100 километров.