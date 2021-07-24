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Российская военная база в Абхазии отметила 103-ю годовщину образования
Российская военная база в Абхазии отметила 103-ю годовщину образования - РИА Новости, 24.07.2021
Российская военная база в Абхазии отметила 103-ю годовщину образования
Торжественные мероприятия прошли на территории военного городка российской военной базы в Абхазии в честь 103-й годовщины ее образования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T23:03
2021-07-24T23:03
2021-07-24T23:03
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алексей двинянин
юнармия
аслан бжания
южный военный округ
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в мире
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СУХУМ, 24 июл - РИА Новости. Торжественные мероприятия прошли на территории военного городка российской военной базы в Абхазии в честь 103-й годовщины ее образования, сообщает пресс-служба Южного военного округа."На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии состоялись торжественные мероприятия по случаю празднования 103-й годовщины Краснодарской Краснознаменной Орденов Кутузова, Жукова и Красной звезды российской военной базы ЮВО", - говорится в сообщении.В торжественном митинге принял участие президент Абхазии Аслан Бжания, посол России в республике Алексей Двинянин, а также главы районов, представители духовенства сухумо-абхазской епархии, воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" и члены семей военнослужащих.В ходе митинга ветеранам и действующим военнослужащим соединения были вручены ведомственные награды, ценные подарки и грамоты. Для гостей выступили творческие коллективы Краснодарского края, военный оркестр с "барабан-шоу", военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО продемонстрировали приемы рукопашного боя.Желающие посетили выставку военной техники и вооружения разнородных воинских подразделений базы, столовую и казармы соединения, где ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих.
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/sudan-1735189037.html
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россия, алексей двинянин, юнармия, аслан бжания, южный военный округ, абхазия, краснодарский край, безопасность, в мире
Российская военная база в Абхазии отметила 103-ю годовщину образования
Российская военная база в Абхазии отметила 103-ю годовщину образования