Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210724/ayya-sofiya-1742666630.html
Комитет ЮНЕСКО призвал Турцию представить отчет об охране Айя-Софии
Комитет ЮНЕСКО призвал Турцию представить отчет об охране Айя-Софии - РИА Новости, 24.07.2021
Комитет ЮНЕСКО призвал Турцию представить отчет об охране Айя-Софии
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу потребовал от Турции предоставить к следующему году отчет о действиях по охране мечети Айя-София в Стамбуле,... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T10:19
2021-07-24T10:19
культура
собор святой софии в турции
новости культуры
юнеско
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574875465_0:219:1280:939_1920x0_80_0_0_9d814906543340ac5aefb36e1e6d3bf3.jpg
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу потребовал от Турции предоставить к следующему году отчет о действиях по охране мечети Айя-София в Стамбуле, преобразованной из собора Святой Софии, передает агентство Франс Пресс.Новый отчет должен быть предоставлен Турцией к 1 февраля 2022 года.Отмечается также, что ведомство вновь выразило "глубокую озабоченность" в связи с преобразованием Айя-Софии в мечеть в прошлом году и его последствиями.Храм святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
https://ria.ru/20200715/1574347541.html
собор святой софии в турции
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574875465_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f8c1fe9328456ec11ab6d7532abc3c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
собор святой софии в турции, новости культуры, юнеско, стамбул
10:19 24.07.2021
 
Комитет ЮНЕСКО призвал Турцию представить отчет об охране Айя-Софии

СМИ: Комитет ЮНЕСКО призвал Турцию представить к февралю 2022 года отчет об Айя-Софии

© РИА Новости / Алены ПалажченкоЗакрытые христианские мозаики Айя-Софии
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Алены Палажченко
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу потребовал от Турции предоставить к следующему году отчет о действиях по охране мечети Айя-София в Стамбуле, преобразованной из собора Святой Софии, передает агентство Франс Пресс.
Новый отчет должен быть предоставлен Турцией к 1 февраля 2022 года.
Отмечается также, что ведомство вновь выразило "глубокую озабоченность" в связи с преобразованием Айя-Софии в мечеть в прошлом году и его последствиями.
Храм святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля 2020, 08:00Культура
Святая София — собор, мечеть или музей. Чем ценен этот памятник
 
КультураСобор Святой Софии в ТурцииНовости культурыЮНЕСКОСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния