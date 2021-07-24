https://ria.ru/20210724/ayya-sofiya-1742666630.html

Комитет ЮНЕСКО призвал Турцию представить отчет об охране Айя-Софии

Комитет ЮНЕСКО призвал Турцию представить отчет об охране Айя-Софии - РИА Новости, 24.07.2021

Комитет ЮНЕСКО призвал Турцию представить отчет об охране Айя-Софии

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу потребовал от Турции предоставить к следующему году отчет о действиях по охране мечети Айя-София в Стамбуле,... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T10:19

2021-07-24T10:19

2021-07-24T10:19

культура

собор святой софии в турции

новости культуры

юнеско

стамбул

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ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу потребовал от Турции предоставить к следующему году отчет о действиях по охране мечети Айя-София в Стамбуле, преобразованной из собора Святой Софии, передает агентство Франс Пресс.Новый отчет должен быть предоставлен Турцией к 1 февраля 2022 года.Отмечается также, что ведомство вновь выразило "глубокую озабоченность" в связи с преобразованием Айя-Софии в мечеть в прошлом году и его последствиями.Храм святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

https://ria.ru/20200715/1574347541.html

собор святой софии в турции

стамбул

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собор святой софии в турции, новости культуры, юнеско, стамбул