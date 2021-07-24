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Австрия укрепит границы из-за нелегальных мигрантов
Австрия укрепит границы из-за нелегальных мигрантов - РИА Новости, 24.07.2021
Австрия укрепит границы из-за нелегальных мигрантов
Австрия направит около 400 военных на границы по причине притока нелегальных мигрантов, сообщает телеканал ORF со ссылкой на выступление главы австрийского МВД... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T18:10
2021-07-24T18:10
евросоюз
австрия
словакия
венгрия
в мире
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ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Австрия направит около 400 военных на границы по причине притока нелегальных мигрантов, сообщает телеканал ORF со ссылкой на выступление главы австрийского МВД Карла Нехаммера.Министр, в частности, заявил, что политика предоставления убежища мигрантам в Евросоюзе провалилась и Австрии требуется укрепить свои границы, так европейская система защиты границ не работает, отмечает телеканал."Из-за растущего количества незаконных попыток (пересечь границу) мы... вынуждены значительно укрепить силы на границах со Словакией, Венгрией, Словенией", - подчеркнула также министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.По данным телеканала, за 2020 год при попытке незаконного пересечения границы в Австрии задержали 22 тысяч человек, тогда как за первое полугодие 2021 - уже 16 тысяч. На данный момент на границе служат около 1 000 солдат, сообщает ORF.
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евросоюз, австрия, словакия, венгрия, в мире
18:10 24.07.2021
 
Австрия укрепит границы из-за нелегальных мигрантов

Австрия направит 400 военных на границу из-за нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Австрия направит около 400 военных на границы по причине притока нелегальных мигрантов, сообщает телеканал ORF со ссылкой на выступление главы австрийского МВД Карла Нехаммера.
Министр, в частности, заявил, что политика предоставления убежища мигрантам в Евросоюзе провалилась и Австрии требуется укрепить свои границы, так европейская система защиты границ не работает, отмечает телеканал.
"Из-за растущего количества незаконных попыток (пересечь границу) мы... вынуждены значительно укрепить силы на границах со Словакией, Венгрией, Словенией", - подчеркнула также министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.
По данным телеканала, за 2020 год при попытке незаконного пересечения границы в Австрии задержали 22 тысяч человек, тогда как за первое полугодие 2021 - уже 16 тысяч. На данный момент на границе служат около 1 000 солдат, сообщает ORF.
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