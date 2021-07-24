https://ria.ru/20210724/armeniya-1742682133.html

В Армении сообщили о состоянии раненных на границе военных

В Армении сообщили о состоянии раненных на границе военных - РИА Новости, 24.07.2021

В Армении сообщили о состоянии раненных на границе военных

Состояние одного из трех армянских военнослужащих, раненных 23 июля в ходе перестрелки на границе с Азербайджаном, крайне тяжелое, сообщили в субботу в... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:37

2021-07-24T12:37

2021-07-24T12:37

россия

никол пашинян

минобороны армении

одкб

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371115_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_5850b59806485a578b7de70d8848bd61.jpg

ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Состояние одного из трех армянских военнослужащих, раненных 23 июля в ходе перестрелки на границе с Азербайджаном, крайне тяжелое, сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета Армении.В пятницу минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военного в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении на границе. В свою очередь минобороны Армении сообщило, что трое армянских военных получили ранения в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области."Раненые доставлены в Гегаркуникский гарнизонный госпиталь. Состояние одного из них, военнослужащего срочной службы Армана Атасяна оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении на странице СК в Facebook.Отмечается, что по данному факту в СК Армении возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебной деятельности или общественного долга, совершенное по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма".Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210724/armeniya-1742662895.html

https://ria.ru/20210723/granitsa-1742594029.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире