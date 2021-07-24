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В Армении заявили о попытке проникновения беспилотника из Азербайджана
В Армении заявили о попытке проникновения беспилотника из Азербайджана - РИА Новости, 24.07.2021
В Армении заявили о попытке проникновения беспилотника из Азербайджана
Подразделения ПВО Армении пресекли проникновение в воздушное пространство страны из Азербайджана беспилотного летательного аппарата, сообщили в субботу в... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:52
2021-07-24T09:52
минобороны азербайджана
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ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Подразделения ПВО Армении пресекли проникновение в воздушное пространство страны из Азербайджана беспилотного летательного аппарата, сообщили в субботу в пресс-службе минобороны страны."Двадцать третьего июля в 23.00 (22.00 мск) подразделения ПВО ВС Армении соответствующими действиями пресекли проникновение в воздушное пространство республики через юго-западное направление армяно-азербайджанской границы беспилотного летательного аппарата", - говорится на сайте ведомства.По данным минобороны, по состоянию на 08.00 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе по всем направлениям относительно стабильная.В пятницу минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военного в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении на границе. В свою очередь минобороны Армении сообщило, что трое армянских военных получили ранения в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области.
https://ria.ru/20210723/granitsa-1742594029.html
https://ria.ru/20210720/ranenie-1741970553.html
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минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире
09:52 24.07.2021
 
В Армении заявили о попытке проникновения беспилотника из Азербайджана

Минобороны Армении: подразделения ПВО пресекли проникновение в страну беспилотника из Азербайджана

© AP Photo / Armenian Defense Ministry Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе
Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Подразделения ПВО Армении пресекли проникновение в воздушное пространство страны из Азербайджана беспилотного летательного аппарата, сообщили в субботу в пресс-службе минобороны страны.
"Двадцать третьего июля в 23.00 (22.00 мск) подразделения ПВО ВС Армении соответствующими действиями пресекли проникновение в воздушное пространство республики через юго-западное направление армяно-азербайджанской границы беспилотного летательного аппарата", - говорится на сайте ведомства.
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 17:41
В Армении сообщили о трех раненых военных на границе с Азербайджаном
По данным минобороны, по состоянию на 08.00 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе по всем направлениям относительно стабильная.
В пятницу минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военного в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении на границе. В свою очередь минобороны Армении сообщило, что трое армянских военных получили ранения в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области.
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 09:19
Азербайджан заявил о ранении офицера из-за обстрела со стороны Армении
 
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