https://ria.ru/20210724/armeniya-1742662895.html

В Армении заявили о попытке проникновения беспилотника из Азербайджана

В Армении заявили о попытке проникновения беспилотника из Азербайджана - РИА Новости, 24.07.2021

В Армении заявили о попытке проникновения беспилотника из Азербайджана

Подразделения ПВО Армении пресекли проникновение в воздушное пространство страны из Азербайджана беспилотного летательного аппарата, сообщили в субботу в... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T09:52

2021-07-24T09:52

2021-07-24T09:52

минобороны азербайджана

минобороны армении

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ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Подразделения ПВО Армении пресекли проникновение в воздушное пространство страны из Азербайджана беспилотного летательного аппарата, сообщили в субботу в пресс-службе минобороны страны."Двадцать третьего июля в 23.00 (22.00 мск) подразделения ПВО ВС Армении соответствующими действиями пресекли проникновение в воздушное пространство республики через юго-западное направление армяно-азербайджанской границы беспилотного летательного аппарата", - говорится на сайте ведомства.По данным минобороны, по состоянию на 08.00 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе по всем направлениям относительно стабильная.В пятницу минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военного в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении на границе. В свою очередь минобороны Армении сообщило, что трое армянских военных получили ранения в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области.

https://ria.ru/20210723/granitsa-1742594029.html

https://ria.ru/20210720/ranenie-1741970553.html

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