https://ria.ru/20210724/akkumulyator-1742641139.html
Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона - РИА Новости, 24.07.2021
Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Аккумулятор мобильного телефона не рекомендуется долго держать в разряженном состоянии, заряд лучше поддерживать на уровне 30-85%, тогда он будет служить... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T03:09
2021-07-24T03:09
2021-07-24T03:38
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аккумулятор мобильного телефона не рекомендуется долго держать в разряженном состоянии, заряд лучше поддерживать на уровне 30-85%, тогда он будет служить дольше, сообщил РИА Новости начальника отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин."Базовые рекомендации по зарядке Li-ion аккумуляторов, которыми сегодня снабжается 99,9% всех телефонов, предлагают всегда держать заряд на уровне 30-85%. Считается, что этот режим дает минимальный износ элемента питания", - сообщил он.Эксперт советует стараться не разряжать аккумулятор менее, чем на 30%, поскольку "длительное нахождение в разряженном состоянии снижает его ресурс", а также заряжать устройство регулярно, не дожидаясь его разрядки: "чем больше перерывы, тем выше скорость износа"."Нельзя оставлять аккумулятор без контроля на зарядке, а также долго держать подключенным к зарядному устройству после достижения полной зарядки. Встроенный контроллер не допустит аварийного превышения заряда, но на ресурс аккумулятора в целом это повлияет негативно", - отметил собеседник агентства.По словам Верещагина, Li-ion аккумуляторы более устойчивы к нагреву, но "не любят даже начальных минусовых температур". Сочетание минусовой температуры воздуха и низкого или, еще хуже, нулевого, заряда - самые опасные условия для долговечности аккумулятора, отмечает эксперт. После длительного пребывания в таких условиях он "может сильно потерять в ресурсе и емкости или даже вовсе не оправиться"."Аккумулятор - капризная вещь, и лучше, конечно, использовать оригинальные. Качество их изготовления и точность параметров выше, поэтому можно быть уверенным, что они прослужат дольше", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210723/telefony-1742485622.html
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россия, общество
03:09 24.07.2021 (обновлено: 03:38 24.07.2021)
Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Эксперт рассказал, как продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Аккумулятор мобильного телефона не рекомендуется долго держать в разряженном состоянии, заряд лучше поддерживать на уровне 30-85%, тогда он будет служить дольше, сообщил РИА Новости начальника отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн
" Алексей Верещагин.
"Базовые рекомендации по зарядке Li-ion аккумуляторов, которыми сегодня снабжается 99,9% всех телефонов, предлагают всегда держать заряд на уровне 30-85%. Считается, что этот режим дает минимальный износ элемента питания", - сообщил он.
Эксперт советует стараться не разряжать аккумулятор менее, чем на 30%, поскольку "длительное нахождение в разряженном состоянии снижает его ресурс", а также заряжать устройство регулярно, не дожидаясь его разрядки: "чем больше перерывы, тем выше скорость износа".
"Нельзя оставлять аккумулятор без контроля на зарядке, а также долго держать подключенным к зарядному устройству после достижения полной зарядки. Встроенный контроллер не допустит аварийного превышения заряда, но на ресурс аккумулятора в целом это повлияет негативно", - отметил собеседник агентства.
По словам Верещагина, Li-ion аккумуляторы более устойчивы к нагреву, но "не любят даже начальных минусовых температур". Сочетание минусовой температуры воздуха и низкого или, еще хуже, нулевого, заряда - самые опасные условия для долговечности аккумулятора, отмечает эксперт. После длительного пребывания в таких условиях он "может сильно потерять в ресурсе и емкости или даже вовсе не оправиться".
"Аккумулятор - капризная вещь, и лучше, конечно, использовать оригинальные. Качество их изготовления и точность параметров выше, поэтому можно быть уверенным, что они прослужат дольше", - заключил эксперт.