https://ria.ru/20210724/abrams-1742639188.html
Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России
Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России - РИА Новости, 24.07.2021
Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России
Польское издание Gazeta.pl опубликовало материал о министре обороны страны Мариуше Блащаке, который пообещал разместить танки "Абрамс" в России. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T01:24
2021-07-24T01:24
2021-07-24T01:24
россия
мариуш блащак
томаш семоняк
m1 abrams
польша
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149316/82/1493168229_0:207:3070:1934_1920x0_80_0_0_755098e09f5bc2ef19eb08062cc543e4.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Польское издание Gazeta.pl опубликовало материал о министре обороны страны Мариуше Блащаке, который пообещал разместить танки "Абрамс" в России.Ранее Блащак рассказал о намерении использовать американские танки на брестском и смоленском направлениях для "сдерживания" России от нападения на Польшу. Минобороны страны опубликовало этот фрагмент в Twitter, а после оперативно удалило. Бывший польский министр обороны Томаш Семоняк, сохранивший скриншот с записью, заявил, что Блащак действительно говорил о территориях России и Белоруссии.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Что он несет? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут?" – задался вопросом пользователь 0zatkaokakao0."Без поддержки вертолетов и противовоздушной и противоракетной обороны "Абрамсы" имеют ценность металлолома", - написал suwakwrozporku."А подводные лодки будут дислоцироваться на "верфи" в Радоме (город в центральной Польше. – прим. ред.)", - пошутил polakadam."Сильные - в болтовне, сплоченные - за столом, готовые - к бегству!" – сыронизировал barab-ara25."Русские попадали. От смеха", - добавил pocomiwaszekonto.Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.
https://ria.ru/20210620/bespilotniki-1737744767.html
https://ria.ru/20210719/tanki-1741937605.html
россия
польша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149316/82/1493168229_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_467b3ead462e14514479df4ae938ca43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мариуш блащак, томаш семоняк, m1 abrams, польша, белоруссия, в мире
Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России
Читатели Gazeta.pl высмеяли министра обороны Польши Блащака после слов об "Абрамсах" в России
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости.
Польское издание Gazeta.pl
опубликовало материал о министре обороны страны Мариуше Блащаке
, который пообещал разместить танки "Абрамс
" в России
.
Ранее Блащак рассказал о намерении использовать американские танки на брестском и смоленском направлениях для "сдерживания" России от нападения на Польшу
. Минобороны страны опубликовало этот фрагмент в Twitter, а после оперативно удалило. Бывший польский министр обороны Томаш Семоняк
, сохранивший скриншот с записью, заявил, что Блащак действительно говорил о территориях России и Белоруссии
.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Что он несет? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут?" – задался вопросом пользователь 0zatkaokakao0.
"Без поддержки вертолетов и противовоздушной и противоракетной обороны "Абрамсы" имеют ценность металлолома", - написал suwakwrozporku.
"А подводные лодки будут дислоцироваться на "верфи" в Радоме (город в центральной Польше. – прим. ред.)", - пошутил polakadam.
"Сильные - в болтовне, сплоченные - за столом, готовые - к бегству!" – сыронизировал barab-ara25.
"Русские попадали. От смеха", - добавил pocomiwaszekonto.
Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.