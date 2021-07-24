https://ria.ru/20210724/abrams-1742639188.html

Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России

Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России - РИА Новости, 24.07.2021

Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России

Польское издание Gazeta.pl опубликовало материал о министре обороны страны Мариуше Блащаке, который пообещал разместить танки "Абрамс" в России. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T01:24

2021-07-24T01:24

2021-07-24T01:24

россия

мариуш блащак

томаш семоняк

m1 abrams

польша

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Польское издание Gazeta.pl опубликовало материал о министре обороны страны Мариуше Блащаке, который пообещал разместить танки "Абрамс" в России.Ранее Блащак рассказал о намерении использовать американские танки на брестском и смоленском направлениях для "сдерживания" России от нападения на Польшу. Минобороны страны опубликовало этот фрагмент в Twitter, а после оперативно удалило. Бывший польский министр обороны Томаш Семоняк, сохранивший скриншот с записью, заявил, что Блащак действительно говорил о территориях России и Белоруссии.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Что он несет? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут?" – задался вопросом пользователь 0zatkaokakao0."Без поддержки вертолетов и противовоздушной и противоракетной обороны "Абрамсы" имеют ценность металлолома", - написал suwakwrozporku."А подводные лодки будут дислоцироваться на "верфи" в Радоме (город в центральной Польше. – прим. ред.)", - пошутил polakadam."Сильные - в болтовне, сплоченные - за столом, готовые - к бегству!" – сыронизировал barab-ara25."Русские попадали. От смеха", - добавил pocomiwaszekonto.Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.

https://ria.ru/20210620/bespilotniki-1737744767.html

https://ria.ru/20210719/tanki-1741937605.html

россия

польша

белоруссия

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россия, мариуш блащак, томаш семоняк, m1 abrams, польша, белоруссия, в мире