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Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России
Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России - РИА Новости, 24.07.2021
Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России
Польское издание Gazeta.pl опубликовало материал о министре обороны страны Мариуше Блащаке, который пообещал разместить танки "Абрамс" в России. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T01:24
2021-07-24T01:24
россия
мариуш блащак
томаш семоняк
m1 abrams
польша
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Польское издание Gazeta.pl опубликовало материал о министре обороны страны Мариуше Блащаке, который пообещал разместить танки "Абрамс" в России.Ранее Блащак рассказал о намерении использовать американские танки на брестском и смоленском направлениях для "сдерживания" России от нападения на Польшу. Минобороны страны опубликовало этот фрагмент в Twitter, а после оперативно удалило. Бывший польский министр обороны Томаш Семоняк, сохранивший скриншот с записью, заявил, что Блащак действительно говорил о территориях России и Белоруссии.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Что он несет? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут?" – задался вопросом пользователь 0zatkaokakao0."Без поддержки вертолетов и противовоздушной и противоракетной обороны "Абрамсы" имеют ценность металлолома", - написал suwakwrozporku."А подводные лодки будут дислоцироваться на "верфи" в Радоме (город в центральной Польше. – прим. ред.)", - пошутил polakadam."Сильные - в болтовне, сплоченные - за столом, готовые - к бегству!" – сыронизировал barab-ara25."Русские попадали. От смеха", - добавил pocomiwaszekonto.Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.
https://ria.ru/20210620/bespilotniki-1737744767.html
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россия
польша
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россия, мариуш блащак, томаш семоняк, m1 abrams, польша, белоруссия, в мире
01:24 24.07.2021
 
Поляки высмеяли министра обороны после слов об "Абрамсах" в России

Читатели Gazeta.pl высмеяли министра обороны Польши Блащака после слов об "Абрамсах" в России

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкТанки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV"
Танки M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Польское издание Gazeta.pl опубликовало материал о министре обороны страны Мариуше Блащаке, который пообещал разместить танки "Абрамс" в России.
Ранее Блащак рассказал о намерении использовать американские танки на брестском и смоленском направлениях для "сдерживания" России от нападения на Польшу. Минобороны страны опубликовало этот фрагмент в Twitter, а после оперативно удалило. Бывший польский министр обороны Томаш Семоняк, сохранивший скриншот с записью, заявил, что Блащак действительно говорил о территориях России и Белоруссии.
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20 июня, 05:57
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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Что он несет? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут?" – задался вопросом пользователь 0zatkaokakao0.
"Без поддержки вертолетов и противовоздушной и противоракетной обороны "Абрамсы" имеют ценность металлолома", - написал suwakwrozporku.
"А подводные лодки будут дислоцироваться на "верфи" в Радоме (город в центральной Польше. – прим. ред.)", - пошутил polakadam.
"Сильные - в болтовне, сплоченные - за столом, готовые - к бегству!" – сыронизировал barab-ara25.
"Русские попадали. От смеха", - добавил pocomiwaszekonto.
Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.
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РоссияМариуш БлащакТомаш СемонякM1 AbramsПольшаБелоруссияВ мире
 
 
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