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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины - РИА Новости, 23.07.2021
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российских властей против Украины, говорится в коммюнике ЕСПЧ.Ей присвоили номер 36958/21. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:48
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россия
европейский суд по правам человека
украина
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российских властей против Украины, говорится в коммюнике ЕСПЧ.Ей присвоили номер 36958/21.Накануне Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".В документе речь идет о:Помимо этого, российская сторона требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма и ограничение прав национальных и языковых меньшинств киевскими властями, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/espch-1742358280.html
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россия, европейский суд по правам человека, украина
17:48 23.07.2021 (обновлено: 18:42 23.07.2021)
 
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины

Пресс-релиз ЕСПЧ: суд зарегистрировал жалобу России против Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российских властей против Украины, говорится в коммюнике ЕСПЧ.

Ей присвоили номер 36958/21.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 12:53Сказано в эфире
"Наболело – накипело". Политолог о жалобе России в ЕСПЧ против Украины
Накануне Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
В документе речь идет о:
  • гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;
  • гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
  • в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
  • в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;
  • в дискриминации российских компаний и предпринимателей;
  • в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;
  • в водной блокаде Крыма;
  • в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
  • в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
Помимо этого, российская сторона требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма и ограничение прав национальных и языковых меньшинств киевскими властями, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 13:44
В ДНР рассказали о возможных последствиях жалобы России в ЕСПЧ на Украину
 
РоссияЕвропейский суд по правам человекаУкраина
 
 
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