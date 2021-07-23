17:48 23.07.2021 (обновлено: 18:42 23.07.2021)
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
Пресс-релиз ЕСПЧ: суд зарегистрировал жалобу России против Украины
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российских властей против Украины, говорится в коммюнике ЕСПЧ.
Ей присвоили номер 36958/21.
Ей присвоили номер 36958/21.
Накануне Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
В документе речь идет о:
- —гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;
- —гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
- —в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
- —в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;
- —в дискриминации российских компаний и предпринимателей;
- —в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;
- —в водной блокаде Крыма;
- —в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
- —в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
Помимо этого, российская сторона требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма и ограничение прав национальных и языковых меньшинств киевскими властями, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.