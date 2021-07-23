https://ria.ru/20210723/zhaloba-1742595813.html

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины - РИА Новости, 23.07.2021

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российских властей против Украины, говорится в коммюнике ЕСПЧ.Ей присвоили номер 36958/21. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:48

2021-07-23T17:48

2021-07-23T18:42

россия

европейский суд по правам человека

украина

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российских властей против Украины, говорится в коммюнике ЕСПЧ.Ей присвоили номер 36958/21.Накануне Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".В документе речь идет о:Помимо этого, российская сторона требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма и ограничение прав национальных и языковых меньшинств киевскими властями, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/espch-1742358280.html

https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742370362.html

россия

украина

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2021

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россия, европейский суд по правам человека, украина