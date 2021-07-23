Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/zasukha-1742481603.html
Вильфанд назвал регионы России, где засуха снизит урожай
Вильфанд назвал регионы России, где засуха снизит урожай - РИА Новости, 23.07.2021
Вильфанд назвал регионы России, где засуха снизит урожай
Дефицит осадков, который с мая наблюдается в Татарстане и на Урале, привел к засухе в регионах и снижению прогнозов на грядущий урожай, но валовый сбор по... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:05
2021-07-23T08:18
россия
урал
роман вильфанд
гидрометцентр
ульяновская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574186027_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_4e6b7a2b956a5ddf08421179bf99004a.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дефицит осадков, который с мая наблюдается в Татарстане и на Урале, привел к засухе в регионах и снижению прогнозов на грядущий урожай, но валовый сбор по стране прогнозируется хороший, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В Татарстане было засушливо (май - июнь меньше 60% осадков, за две декады июля - около 40%) и так и есть, в Ульяновской области за два месяца - май и июнь - выпало 80% осадков, за две декады июля - 37%, там продолжается засушливая погода. Хотя в регионах, которые являются сельскохозяйственными, там проблемы… В этом году в Татарстане будут пониженные показатели урожайности и валового сбора", - сказал Вильфанд.Он также отметил засушливую погоду в Башкирии, где за два месяца выпало меньше 50% от уровня осадков за два месяца, и в июле за две декады существенно не пополнилось.Собеседник агентства сообщил, что заметная засуха, которая окажет влияние на урожай, наблюдается в Татарстане и на Урале."В этом регионе будет засуха, но за счет того, что территории России огромные, где-то засуха, где-то избыточное увлажнение, но в целом, по оценкам наших специалистов, тот прогноз валового сбора (урожая), который был, 124-126 миллионов тонн, подтверждается", - отметил он.
https://ria.ru/20210723/zasukha-1742457560.html
https://ria.ru/20210723/pogoda-1742480950.html
россия
урал
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574186027_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_1e5622d985bd3852bd46511a1be76287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, урал, роман вильфанд, гидрометцентр, ульяновская область, общество
08:05 23.07.2021 (обновлено: 08:18 23.07.2021)
 
Вильфанд назвал регионы России, где засуха снизит урожай

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: дефицит осадков в Татарстане и на Урале вызвал засуху

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дефицит осадков, который с мая наблюдается в Татарстане и на Урале, привел к засухе в регионах и снижению прогнозов на грядущий урожай, но валовый сбор по стране прогнозируется хороший, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Татарстане было засушливо (май - июнь меньше 60% осадков, за две декады июля - около 40%) и так и есть, в Ульяновской области за два месяца - май и июнь - выпало 80% осадков, за две декады июля - 37%, там продолжается засушливая погода. Хотя в регионах, которые являются сельскохозяйственными, там проблемы… В этом году в Татарстане будут пониженные показатели урожайности и валового сбора", - сказал Вильфанд.
Засуха - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
02:35
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе засухи в Оренбуржье
Он также отметил засушливую погоду в Башкирии, где за два месяца выпало меньше 50% от уровня осадков за два месяца, и в июле за две декады существенно не пополнилось.
"На Урале сложная ситуация. В Свердловской области было 50% от нормы, за две декады июля - норма. Ситуация несколько исправляется, а в Челябинской - нет, там 45% от нормы за две декады. Очень засушливо на юге. В Курганской области всего 20% за два месяца. Это сильная засуха и это невозможно пополнить", - уточнил Вильфанд.
Собеседник агентства сообщил, что заметная засуха, которая окажет влияние на урожай, наблюдается в Татарстане и на Урале.
"В этом регионе будет засуха, но за счет того, что территории России огромные, где-то засуха, где-то избыточное увлажнение, но в целом, по оценкам наших специалистов, тот прогноз валового сбора (урожая), который был, 124-126 миллионов тонн, подтверждается", - отметил он.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
07:49
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
 
РоссияУралРоман ВильфандГидрометцентрУльяновская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет
16:04На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов
16:03Турецкие военные спасли мигрантов после крушения катера
15:53Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
Лента новостейМолния