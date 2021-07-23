https://ria.ru/20210723/zasukha-1742481603.html

Вильфанд назвал регионы России, где засуха снизит урожай

Вильфанд назвал регионы России, где засуха снизит урожай - РИА Новости, 23.07.2021

Вильфанд назвал регионы России, где засуха снизит урожай

Дефицит осадков, который с мая наблюдается в Татарстане и на Урале, привел к засухе в регионах и снижению прогнозов на грядущий урожай, но валовый сбор по... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:05

2021-07-23T08:05

2021-07-23T08:18

россия

урал

роман вильфанд

гидрометцентр

ульяновская область

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дефицит осадков, который с мая наблюдается в Татарстане и на Урале, привел к засухе в регионах и снижению прогнозов на грядущий урожай, но валовый сбор по стране прогнозируется хороший, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В Татарстане было засушливо (май - июнь меньше 60% осадков, за две декады июля - около 40%) и так и есть, в Ульяновской области за два месяца - май и июнь - выпало 80% осадков, за две декады июля - 37%, там продолжается засушливая погода. Хотя в регионах, которые являются сельскохозяйственными, там проблемы… В этом году в Татарстане будут пониженные показатели урожайности и валового сбора", - сказал Вильфанд.Он также отметил засушливую погоду в Башкирии, где за два месяца выпало меньше 50% от уровня осадков за два месяца, и в июле за две декады существенно не пополнилось.Собеседник агентства сообщил, что заметная засуха, которая окажет влияние на урожай, наблюдается в Татарстане и на Урале."В этом регионе будет засуха, но за счет того, что территории России огромные, где-то засуха, где-то избыточное увлажнение, но в целом, по оценкам наших специалистов, тот прогноз валового сбора (урожая), который был, 124-126 миллионов тонн, подтверждается", - отметил он.

https://ria.ru/20210723/zasukha-1742457560.html

https://ria.ru/20210723/pogoda-1742480950.html

россия

урал

ульяновская область

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россия, урал, роман вильфанд, гидрометцентр, ульяновская область, общество