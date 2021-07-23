https://ria.ru/20210723/zabaykale-1742560271.html

В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек

В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек - РИА Новости, 23.07.2021

В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек

Свыше 600 человек эвакуировали из зон подтопления в Шилкинском районе Забайкальского края, с пострадавшими работают психологи, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:08

2021-07-23T15:08

2021-07-23T15:25

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

забайкальский край

шилка

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Свыше 600 человек эвакуировали из зон подтопления в Шилкинском районе Забайкальского края, с пострадавшими работают психологи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Из зоны подтопления эвакуировано более 600 человек. В городе Шилка развёрнуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время в них находятся 114 человек, в том числе 28 детей.По его словам, с эвакуированными работают психологи главного управления МЧС по Забайкальскому краю."Пострадавшим от подтопления предоставляется достоверная, своевременная и однозначная информация о сложившейся ситуации и прогнозе ее развития. Психологи предотвращают возникновение негативных социальных явлений и психологических реакций, таких как паника, тревога и страх", - заключил представитель ведомства. -0-

https://ria.ru/20210618/pavodki-1737507782.html

https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html

россия

забайкальский край

шилка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, шилка, происшествия