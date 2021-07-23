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Мурманские юмористы завоевали два приза фестиваля "Голосящий КиВиН 2021"
Мурманские юмористы завоевали два приза фестиваля "Голосящий КиВиН 2021" - РИА Новости, 23.07.2021
Мурманские юмористы завоевали два приза фестиваля "Голосящий КиВиН 2021"
Мурманская команда КВН одержала победу на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН 2021" в Светлогорске и удостоилась двух наград, сообщила пресс-служба мэрии... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:05
2021-07-23T15:05
2021-07-23T16:03
мурманская область
александр панайотов
квн
сергей светлаков
евгений гришковец
мурманск
пермский край
светлогорск
общество
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МУРМАНСК, 23 июл – РИА Новости. Мурманская команда КВН одержала победу на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН 2021" в Светлогорске и удостоилась двух наград, сообщила пресс-служба мэрии Мурманска."Очередную победу одержала команда "Неудержимый Джо", в которую вошли ветераны КВН - представители легендарной "Сборной города Мурманска" Герман Иванов и Анна Неделько и сборной Снежногорска Сергей Жариков и Михаил Матюх", - говорится в сообщении.Как рассказали в мэрии, в Светлогорске завершился музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН 2021", и на гала-концерте команда "Неудержимый Джо" удостоилась сразу двух наград - кубков "Большой КиВиН в Светлом" и "Президентский КиВиН". То есть, команде, в состав которой входят четыре жителя Кольского Заполярья, достались два из семи призов фестиваля.Всего в конкурсной программе принимали участие 16 команд. Их выступления оценивало звездное жюри: Алла Михеева, Александр Панайотов, Сергей Светлаков, Наталья Ищенко и Евгений Гришковец. Главную награду фестиваля - кубок "Большой КиВиН в Золотом" получила сборная Пермского края.Власти Мурманска много лет поддерживают движение КВН. В мурманских ВУЗах и ССУЗах существуют свои команды, состязания проходят на местном уровне, а сборная команда КВН Мурманска не раз успешно выступала на крупных фестивалях КВН.
https://ria.ru/20210723/stupino-1742555357.html
https://ria.ru/20210720/port-1742059172.html
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александр панайотов, квн, сергей светлаков, евгений гришковец, мурманск, пермский край, светлогорск, общество
15:05 23.07.2021 (обновлено: 16:03 23.07.2021)
Мурманские юмористы завоевали два приза фестиваля "Голосящий КиВиН 2021"
Мурманские юмористы завоевали два из семи призов фестиваля "Голосящий КиВиН 2021"