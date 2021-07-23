Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20210723/yumor-1742559560.html
Мурманские юмористы завоевали два приза фестиваля "Голосящий КиВиН 2021"
Мурманские юмористы завоевали два приза фестиваля "Голосящий КиВиН 2021" - РИА Новости, 23.07.2021
Мурманские юмористы завоевали два приза фестиваля "Голосящий КиВиН 2021"
Мурманская команда КВН одержала победу на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН 2021" в Светлогорске и удостоилась двух наград, сообщила пресс-служба мэрии... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:05
2021-07-23T16:03
мурманская область
александр панайотов
квн
сергей светлаков
евгений гришковец
мурманск
пермский край
светлогорск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742571991_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_4ebed92a517f3e568933c47883bbc689.jpg
МУРМАНСК, 23 июл – РИА Новости. Мурманская команда КВН одержала победу на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН 2021" в Светлогорске и удостоилась двух наград, сообщила пресс-служба мэрии Мурманска."Очередную победу одержала команда "Неудержимый Джо", в которую вошли ветераны КВН - представители легендарной "Сборной города Мурманска" Герман Иванов и Анна Неделько и сборной Снежногорска Сергей Жариков и Михаил Матюх", - говорится в сообщении.Как рассказали в мэрии, в Светлогорске завершился музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН 2021", и на гала-концерте команда "Неудержимый Джо" удостоилась сразу двух наград - кубков "Большой КиВиН в Светлом" и "Президентский КиВиН". То есть, команде, в состав которой входят четыре жителя Кольского Заполярья, достались два из семи призов фестиваля.Всего в конкурсной программе принимали участие 16 команд. Их выступления оценивало звездное жюри: Алла Михеева, Александр Панайотов, Сергей Светлаков, Наталья Ищенко и Евгений Гришковец. Главную награду фестиваля - кубок "Большой КиВиН в Золотом" получила сборная Пермского края.Власти Мурманска много лет поддерживают движение КВН. В мурманских ВУЗах и ССУЗах существуют свои команды, состязания проходят на местном уровне, а сборная команда КВН Мурманска не раз успешно выступала на крупных фестивалях КВН.
https://ria.ru/20210723/stupino-1742555357.html
https://ria.ru/20210720/port-1742059172.html
мурманск
пермский край
светлогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742571991_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_8b54a7f873ed8a66a19ef6bdee0727c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр панайотов, квн, сергей светлаков, евгений гришковец, мурманск, пермский край, светлогорск, общество
15:05 23.07.2021 (обновлено: 16:03 23.07.2021)
 
Мурманские юмористы завоевали два приза фестиваля "Голосящий КиВиН 2021"

Мурманские юмористы завоевали два из семи призов фестиваля "Голосящий КиВиН 2021"

© Фото предоставлено пресс-службой мэрии города Мурманска Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН 2021"
Музыкальный фестиваль Голосящий КиВиН 2021
© Фото предоставлено пресс-службой мэрии города Мурманска
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 23 июл – РИА Новости. Мурманская команда КВН одержала победу на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН 2021" в Светлогорске и удостоилась двух наград, сообщила пресс-служба мэрии Мурманска.
"Очередную победу одержала команда "Неудержимый Джо", в которую вошли ветераны КВН - представители легендарной "Сборной города Мурманска" Герман Иванов и Анна Неделько и сборной Снежногорска Сергей Жариков и Михаил Матюх", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев во время церемонии закладки земли в капсулу для выставки о городах-героях в Ступино
14:43Мурманская область
Депутаты Мурманска передали землю для выставки о городах-героях в Ступино
Как рассказали в мэрии, в Светлогорске завершился музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН 2021", и на гала-концерте команда "Неудержимый Джо" удостоилась сразу двух наград - кубков "Большой КиВиН в Светлом" и "Президентский КиВиН". То есть, команде, в состав которой входят четыре жителя Кольского Заполярья, достались два из семи призов фестиваля.
Всего в конкурсной программе принимали участие 16 команд. Их выступления оценивало звездное жюри: Алла Михеева, Александр Панайотов, Сергей Светлаков, Наталья Ищенко и Евгений Гришковец. Главную награду фестиваля - кубок "Большой КиВиН в Золотом" получила сборная Пермского края.
Власти Мурманска много лет поддерживают движение КВН. В мурманских ВУЗах и ССУЗах существуют свои команды, состязания проходят на местном уровне, а сборная команда КВН Мурманска не раз успешно выступала на крупных фестивалях КВН.
Кольский залив - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 16:24Мурманская область
Строительство порта "Лавна" должно начаться в ближайшее время
 
Мурманская областьАлександр ПанайотовКВНСергей СветлаковЕвгений ГришковецМурманскПермский крайСветлогорскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет
16:04На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов
16:03Турецкие военные спасли мигрантов после крушения катера
15:53Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
Лента новостейМолния