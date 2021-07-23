https://ria.ru/20210723/yandeks-1742566790.html
"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи - РИА Новости, 23.07.2021
"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
"Яндекс.Почта" работает в штатом режиме, компания устранила проблемы с доступом к сервису, которые возникали у ряда пользователей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:40
2021-07-23T15:40
2021-07-23T15:49
общество
яндекс
технологии
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Яндекс.Почта" работает в штатом режиме, компания устранила проблемы с доступом к сервису, которые возникали у ряда пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.Как показывали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты. По состоянию на 14.59 мск, было зафиксировано 424 жалобы."У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к "Яндекс.Почте". На текущий момент все сложности устранены, сервис работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210723/yandeks-1742563290.html
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общество, яндекс, технологии
15:40 23.07.2021 (обновлено: 15:49 23.07.2021)
"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
"Яндекс" устранил проблемы с доступом к "Яндекс.Почте", которые возникли у ряда пользователей