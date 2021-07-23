Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/yandeks-1742566790.html
"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи - РИА Новости, 23.07.2021
"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
"Яндекс.Почта" работает в штатом режиме, компания устранила проблемы с доступом к сервису, которые возникали у ряда пользователей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:40
2021-07-23T15:49
общество
яндекс
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155525/19/1555251987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62e5bca584a9276e8e6ab5bd67b4638f.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Яндекс.Почта" работает в штатом режиме, компания устранила проблемы с доступом к сервису, которые возникали у ряда пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.Как показывали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты. По состоянию на 14.59 мск, было зафиксировано 424 жалобы."У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к "Яндекс.Почте". На текущий момент все сложности устранены, сервис работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210723/yandeks-1742563290.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c055093944736f3f97ed130e70ef6e52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, яндекс, технологии
15:40 23.07.2021 (обновлено: 15:49 23.07.2021)
 
"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи

"Яндекс" устранил проблемы с доступом к "Яндекс.Почте", которые возникли у ряда пользователей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Яндекс.Почта" работает в штатом режиме, компания устранила проблемы с доступом к сервису, которые возникали у ряда пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
Как показывали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты. По состоянию на 14.59 мск, было зафиксировано 424 жалобы.
"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к "Яндекс.Почте". На текущий момент все сложности устранены, сервис работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 15:24
В работе "Яндекса" произошел сбой
 
ОбществоЯндексТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния