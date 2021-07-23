https://ria.ru/20210723/yandeks-1742566790.html

"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи

"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи - РИА Новости, 23.07.2021

"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи

"Яндекс.Почта" работает в штатом режиме, компания устранила проблемы с доступом к сервису, которые возникали у ряда пользователей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:40

2021-07-23T15:40

2021-07-23T15:49

общество

яндекс

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155525/19/1555251987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62e5bca584a9276e8e6ab5bd67b4638f.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Яндекс.Почта" работает в штатом режиме, компания устранила проблемы с доступом к сервису, которые возникали у ряда пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.Как показывали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты. По состоянию на 14.59 мск, было зафиксировано 424 жалобы."У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к "Яндекс.Почте". На текущий момент все сложности устранены, сервис работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210723/yandeks-1742563290.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, яндекс, технологии