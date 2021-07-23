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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/who-1742600789.html
В ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения
В ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения - РИА Новости, 23.07.2021
В ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения
Пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса, сказано в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:13
2021-07-23T18:41
распространение коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
андреа аммон
воз
европа
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БРЮССЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса, сказано в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения.Как отметил региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, из-за распространения дельта-штамма во многих странах Европы растет заболеваемость.Чтобы сдержать распространение SARS-CoV-2 в этих условиях, важно сохранять бдительность, подчеркнул глава ECDC Андреа Аммон."Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также необходимость сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно", — пояснил он.По словам Аммона, такие меры помогут избежать локдаунов, так как они предотвращают распространение болезней без "блокировки значительной части общества".ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендовали быстро наращивать темпы вакцинации.Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время во всем мире выявили 191,7 миллиона заражений. На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани третьей волны пандемии, связав это с распространением индийского варианта коронавируса, который вдвое заразнее изначального.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский), который продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.Как подчеркивают в ВОЗ, главным инструментом борьбы с COVID-19 остается вакцинация. Цель организации — привить 70% населения в каждой стране к сентябрю 2022 года.
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ханс клюге, коронавирус covid-19, андреа аммон, воз, европа
18:13 23.07.2021 (обновлено: 18:41 23.07.2021)
 
В ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения

ВОЗ: пандемия далека от завершения, во многих странах Европы наблюдается рост заболеваемости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса, сказано в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения.
Как отметил региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, из-за распространения дельта-штамма во многих странах Европы растет заболеваемость.
Чтобы сдержать распространение SARS-CoV-2 в этих условиях, важно сохранять бдительность, подчеркнул глава ECDC Андреа Аммон.
"Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также необходимость сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно", — пояснил он.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
По словам Аммона, такие меры помогут избежать локдаунов, так как они предотвращают распространение болезней без "блокировки значительной части общества".
ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендовали быстро наращивать темпы вакцинации.

"Данные ясно показывают, что прохождение полной вакцинации значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти", — отметил Клюге.

Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время во всем мире выявили 191,7 миллиона заражений. На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани третьей волны пандемии, связав это с распространением индийского варианта коронавируса, который вдвое заразнее изначального.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский), который продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
Как подчеркивают в ВОЗ, главным инструментом борьбы с COVID-19 остается вакцинация. Цель организации — привить 70% населения в каждой стране к сентябрю 2022 года.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 17:59Распространение коронавируса
В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы
 
Распространение коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19Андреа АммонВОЗЕвропа
 
 
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