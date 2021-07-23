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Сумма взяток по делу главы челябинского ПФР достигла 26 миллионов рублей
Сумма взяток по делу главы челябинского ПФР достигла 26 миллионов рублей - РИА Новости, 23.07.2021
Сумма взяток по делу главы челябинского ПФР достигла 26 миллионов рублей
Сумма взяток по делу главы ПФР в Челябинской области выросла почти в десять раз, до 26 миллионов рублей, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:08
2021-07-23T13:28
следственный комитет россии (ск рф)
пенсионный фонд рф
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сумма взяток по делу главы ПФР в Челябинской области выросла почти в десять раз, до 26 миллионов рублей, сообщается на сайте СК.Ранее называлась сумма более трех миллионов рублей.По данным ведомства, подозреваемый получил деньги от представителя ЧОП за обязательство подписать с ней договор об оказании услуг."Руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в публикации.По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.Сейчас следователь ходатайствует об аресте чиновника.Согласно информации с официального сайта ПФР, возглавляет отделение по Челябинской области Виктор Чернобровин. Ранее в получении взятки обвинили его заместителя.Позднее стало известно, что региональное отделение "Единой России" приостановило членство чиновника в партии.
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следственный комитет россии (ск рф), пенсионный фонд рф, челябинская область, происшествия
12:08 23.07.2021 (обновлено: 13:28 23.07.2021)
 
Сумма взяток по делу главы челябинского ПФР достигла 26 миллионов рублей

Сумма взяток по делу главы челябинского ПФР выросла почти в десять раз, до 26 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сумма взяток по делу главы ПФР в Челябинской области выросла почти в десять раз, до 26 миллионов рублей, сообщается на сайте СК.
Ранее называлась сумма более трех миллионов рублей.
По данным ведомства, подозреваемый получил деньги от представителя ЧОП за обязательство подписать с ней договор об оказании услуг.
"Руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в публикации.
По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Сейчас следователь ходатайствует об аресте чиновника.
Согласно информации с официального сайта ПФР, возглавляет отделение по Челябинской области Виктор Чернобровин. Ранее в получении взятки обвинили его заместителя.
Позднее стало известно, что региональное отделение "Единой России" приостановило членство чиновника в партии.
Игорь Качкин - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:51
Суд арестовал воронежского полицейского с 22 квартирами по делу о взятке
 
Следственный комитет России (СК РФ)Пенсионный фонд РФЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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