https://ria.ru/20210723/vzyatka-1742518874.html

Сумма взяток по делу главы челябинского ПФР достигла 26 миллионов рублей

Сумма взяток по делу главы челябинского ПФР достигла 26 миллионов рублей - РИА Новости, 23.07.2021

Сумма взяток по делу главы челябинского ПФР достигла 26 миллионов рублей

Сумма взяток по делу главы ПФР в Челябинской области выросла почти в десять раз, до 26 миллионов рублей, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:08

2021-07-23T12:08

2021-07-23T13:28

следственный комитет россии (ск рф)

пенсионный фонд рф

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сумма взяток по делу главы ПФР в Челябинской области выросла почти в десять раз, до 26 миллионов рублей, сообщается на сайте СК.Ранее называлась сумма более трех миллионов рублей.По данным ведомства, подозреваемый получил деньги от представителя ЧОП за обязательство подписать с ней договор об оказании услуг."Руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в публикации.По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.Сейчас следователь ходатайствует об аресте чиновника.Согласно информации с официального сайта ПФР, возглавляет отделение по Челябинской области Виктор Чернобровин. Ранее в получении взятки обвинили его заместителя.Позднее стало известно, что региональное отделение "Единой России" приостановило членство чиновника в партии.

https://ria.ru/20210721/vzyatka-1742240419.html

челябинская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), пенсионный фонд рф, челябинская область, происшествия