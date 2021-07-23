https://ria.ru/20210723/vyzov-1742455819.html

"Берут в тиски": Порошенко испугала сделка по "Северному потоку — 2"

"Берут в тиски": Порошенко испугала сделка по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.07.2021

"Берут в тиски": Порошенко испугала сделка по "Северному потоку — 2"

Соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2" является новым вызовом для Киева, при этом страну в данной ситуации "берут в железные тиски", об... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T01:10

2021-07-23T01:10

2021-07-23T06:47

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

петр порошенко

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в мире

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2" является новым вызовом для Киева, при этом страну в данной ситуации "берут в железные тиски", об этом в Facebook заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Киева и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован."Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам "Северный поток — 2", теперь мы получаем два — добавилось американо-немецкое взаимопонимание. Если вспомнить еще и о российском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей", - утверждает он.По словам Порошенко, Украину "берут в железные тиски со всех сторон", принуждая принять договоренность ФРГ и США при отсутствии "действительно надежных, юридически обязывающих" гарантий для Украины. "Это мы все уже проходили и больше не верим", - указал экс-президент.Также он заявил, что "Северный поток — 2" является якобы "угрозой для Украины, Объединенной Европы и всего трансатлантического единства", однако об этом, по его мнению, "подзабыли в Берлине и Вашингтоне". "Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины есть и будут и президент (Джо. – прим. ред.) Байден, и канцлер (Ангела. – прим. ред.) Меркель. Последнее дело сегодня - обвинять кого-то из них", - добавил Порошенко.Как отметил экс-президент, украинским властям сейчас необходимо продемонстрировать "силу, внутреннюю стойкость, единство и способность бороться до конца", а партнеры Киева должны увидеть "сильную и внутренне объединенную Украину", которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Морская часть первой нитки "Северного потока — 2" технически завершена.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210722/garantii-1742440446.html

https://ria.ru/20210722/germaniya-1742327705.html

https://ria.ru/20210722/soglashenie-1742449215.html

россия

балтийское море

германия

сша

украина

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, петр порошенко, германия, сша, украина, в мире