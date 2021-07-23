Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/vyzov-1742455819.html
"Берут в тиски": Порошенко испугала сделка по "Северному потоку — 2"
"Берут в тиски": Порошенко испугала сделка по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.07.2021
"Берут в тиски": Порошенко испугала сделка по "Северному потоку — 2"
Соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2" является новым вызовом для Киева, при этом страну в данной ситуации "берут в железные тиски", об... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T01:10
2021-07-23T06:47
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
петр порошенко
германия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139018_0:0:1893:1065_1920x0_80_0_0_376cd745dab97eca1c546b23b5153451.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2" является новым вызовом для Киева, при этом страну в данной ситуации "берут в железные тиски", об этом в Facebook заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Киева и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован."Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам "Северный поток — 2", теперь мы получаем два — добавилось американо-немецкое взаимопонимание. Если вспомнить еще и о российском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей", - утверждает он.По словам Порошенко, Украину "берут в железные тиски со всех сторон", принуждая принять договоренность ФРГ и США при отсутствии "действительно надежных, юридически обязывающих" гарантий для Украины. "Это мы все уже проходили и больше не верим", - указал экс-президент.Также он заявил, что "Северный поток — 2" является якобы "угрозой для Украины, Объединенной Европы и всего трансатлантического единства", однако об этом, по его мнению, "подзабыли в Берлине и Вашингтоне". "Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины есть и будут и президент (Джо. – прим. ред.) Байден, и канцлер (Ангела. – прим. ред.) Меркель. Последнее дело сегодня - обвинять кого-то из них", - добавил Порошенко.Как отметил экс-президент, украинским властям сейчас необходимо продемонстрировать "силу, внутреннюю стойкость, единство и способность бороться до конца", а партнеры Киева должны увидеть "сильную и внутренне объединенную Украину", которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Морская часть первой нитки "Северного потока — 2" технически завершена.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210722/garantii-1742440446.html
https://ria.ru/20210722/germaniya-1742327705.html
https://ria.ru/20210722/soglashenie-1742449215.html
россия
балтийское море
германия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139018_0:0:1893:1421_1920x0_80_0_0_788f86c3c0b5bcae3ad539d7ead1539f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, петр порошенко, германия, сша, украина, в мире
01:10 23.07.2021 (обновлено: 06:47 23.07.2021)
 
"Берут в тиски": Порошенко испугала сделка по "Северному потоку — 2"

Экс-президент Украины Порошенко назвал новым вызовом для Киева сделку по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2" является новым вызовом для Киева, при этом страну в данной ситуации "берут в железные тиски", об этом в Facebook заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Киева и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 20:17
Вице-премьер Украины раскритиковала сделку по "Северному потоку — 2"
"Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам "Северный поток — 2", теперь мы получаем два — добавилось американо-немецкое взаимопонимание. Если вспомнить еще и о российском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей", - утверждает он.
По словам Порошенко, Украину "берут в железные тиски со всех сторон", принуждая принять договоренность ФРГ и США при отсутствии "действительно надежных, юридически обязывающих" гарантий для Украины. "Это мы все уже проходили и больше не верим", - указал экс-президент.
Также он заявил, что "Северный поток — 2" является якобы "угрозой для Украины, Объединенной Европы и всего трансатлантического единства", однако об этом, по его мнению, "подзабыли в Берлине и Вашингтоне". "Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины есть и будут и президент (Джо. – прим. ред.) Байден, и канцлер (Ангела. – прим. ред.) Меркель. Последнее дело сегодня - обвинять кого-то из них", - добавил Порошенко.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 10:26
В Берлине приветствовали договоренность с США по Северному потоку — 2
Как отметил экс-президент, украинским властям сейчас необходимо продемонстрировать "силу, внутреннюю стойкость, единство и способность бороться до конца", а партнеры Киева должны увидеть "сильную и внутренне объединенную Украину", которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Морская часть первой нитки "Северного потока — 2" технически завершена.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 22:34
Немцы о сделке по "Северному потоку — 2": хватит сыпать Украине деньги
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореПетр ПорошенкоГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов
16:03Турецкие военные спасли мигрантов после крушения катера
15:53Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
Лента новостейМолния