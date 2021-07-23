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Тюменская область
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Глава Тюменской области надеется на успешное выступление россиян на ОИ
Глава Тюменской области надеется на успешное выступление россиян на ОИ - РИА Новости, 23.07.2021
Глава Тюменской области надеется на успешное выступление россиян на ОИ
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил надежду на успешное выступление российских спортсменов, в том числе представителей Тюменской области, на... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:10
2021-07-23T14:10
тюменская область
александр моор
тюменская область
олимпийские игры
спорт
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ТЮМЕНЬ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил надежду на успешное выступление российских спортсменов, в том числе представителей Тюменской области, на Олимпийских играх.Олимпийские игры в Токио стартуют в пятницу, 23 июля."Мы верим в наших земляков, которые представляют Тюменскую область: в дзюдо Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова, в велогонках Диана Климова, Павел Сиваков, в плавании Елизавета Клеванович, в скалолазании Юлия Каплина", - написал Моор на личных страницах в социальных сетях.При этом он отметил, что Олимпийские игры проходят в сложных условиях."Во-первых, введены жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committe). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке", - заявил Моор.
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александр моор, тюменская область, олимпийские игры, спорт
14:10 23.07.2021
 

Глава Тюменской области надеется на успешное выступление россиян на ОИ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЮМЕНЬ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил надежду на успешное выступление российских спортсменов, в том числе представителей Тюменской области, на Олимпийских играх.
Олимпийские игры в Токио стартуют в пятницу, 23 июля.
"Мы верим в наших земляков, которые представляют Тюменскую область: в дзюдо Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова, в велогонках Диана Климова, Павел Сиваков, в плавании Елизавета Клеванович, в скалолазании Юлия Каплина", - написал Моор на личных страницах в социальных сетях.
При этом он отметил, что Олимпийские игры проходят в сложных условиях.
"Во-первых, введены жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committe). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке", - заявил Моор.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьОлимпийские игрыСпорт
 
 
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