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В Норвегии пожаловались на вторжение "русских захватчиков"
В Норвегии пожаловались на вторжение "русских захватчиков" - РИА Новости, 23.07.2021
В Норвегии пожаловались на вторжение "русских захватчиков"
Норвежская национальная телерадиокомпания NRK опубликовала материал о "вторжении" в воды королевства горбуши, назвав рыбу "русским захватчиком". РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T03:04
2021-07-23T12:26
тихий океан
кольский полуостров
норвегия
в мире
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Норвежская национальная телерадиокомпания NRK опубликовала материал о "вторжении" в воды королевства горбуши, назвав рыбу "русским захватчиком"."Горбуша, тихоокеанский лосось или "русский лосось" — у этой знаменитой рыбы куча имен. Этим летом двухкилограммовая рыба несколько нетрадиционной внешности привлекла особенно много внимания. Но почему некоторые говорят, что горбуша — огромный ресурс, а другие выбрасывают эту рыбу тоннами в море, лишь бы избежать ужасных загрязнений?" — отмечает издание.Естественный регион обитания для горбуши — северные районы Тихого океана, поэтому ее называют тихоокеанским лососем, говорится в материале. При этом в норвежских реках, по данным местных исследователей, горбуша начала распространяться в 1960-е годы, когда ее запустили в воды в районе Кольского полуострова.Как рассказал NRK ученый из Норвежского института природных исследований Хенрик Бернтсен, продолжительное время зарегистрированные уловы не превышали пары сотен экземпляров, однако в 2017 году внезапно ее стало гораздо больше, и двумя годами позже это повторилось. При этом 2021 год, вероятно, станет рекордным по количеству горбуши, пишет издание."Горбуше у нас не рады, потому что она может вытеснить другую рыбу, например лосося и форель, если сможет свободно плавать в наших реках. Она угрожает всей речной экосистеме", — говорится в статье. Так, Бернтсен рассказал, что в случае появления большого числа горбуш местные лососи вряд ли выдержат конкуренцию за питание, при этом миллионы мальков горбуши будут бороться с мальками других лососевых за еду и жизненное пространство."Так что эти русские захватчики угрожают норвежскому лососю. Мы уже можем увидеть последствия вторжения: многие реки на востоке Финнмарка закрыты для рыболовства, так как атлантического лосося стало очень мало", — пишут авторы материала.При этом, как указывает издание, министр рыболовства положительно оценил вкусовые качества горбуши, несмотря на то, что эту рыбу можно есть только в начале сезона, так как в период нереста ее мясо теряет цвет и она становится мягкой и несъедобной. Кроме того, в рыболовной промышленности страны в основном видят в горбуше большой потенциал.Тем не менее горбуша попала в черный список в Норвегии, и правительство в этом году намерено потратить миллион крон, чтобы избавиться от нее, пишет NRK. "Но горбуша — крепкий орешек. Она невероятно плодовита, а ее потомство очень жизнеспособно. Она быстро растет и легко поднимается по самым бурным рекам", — заключают авторы статьи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210128/vtorzhenie-1594907776.html
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тихий океан, кольский полуостров, норвегия, в мире
03:04 23.07.2021 (обновлено: 12:26 23.07.2021)
 
В Норвегии пожаловались на вторжение "русских захватчиков"

Норвежская NRK рассказала о последствиях вторжения "русского лосося"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКорабли в порту Ставангера, Норвегия
Корабли в порту Ставангера, Норвегия - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Норвежская национальная телерадиокомпания NRK опубликовала материал о "вторжении" в воды королевства горбуши, назвав рыбу "русским захватчиком".
"Горбуша, тихоокеанский лосось или "русский лосось" — у этой знаменитой рыбы куча имен. Этим летом двухкилограммовая рыба несколько нетрадиционной внешности привлекла особенно много внимания. Но почему некоторые говорят, что горбуша — огромный ресурс, а другие выбрасывают эту рыбу тоннами в море, лишь бы избежать ужасных загрязнений?" — отмечает издание.
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Естественный регион обитания для горбуши — северные районы Тихого океана, поэтому ее называют тихоокеанским лососем, говорится в материале. При этом в норвежских реках, по данным местных исследователей, горбуша начала распространяться в 1960-е годы, когда ее запустили в воды в районе Кольского полуострова.
Как рассказал NRK ученый из Норвежского института природных исследований Хенрик Бернтсен, продолжительное время зарегистрированные уловы не превышали пары сотен экземпляров, однако в 2017 году внезапно ее стало гораздо больше, и двумя годами позже это повторилось. При этом 2021 год, вероятно, станет рекордным по количеству горбуши, пишет издание.
"Горбуше у нас не рады, потому что она может вытеснить другую рыбу, например лосося и форель, если сможет свободно плавать в наших реках. Она угрожает всей речной экосистеме", — говорится в статье. Так, Бернтсен рассказал, что в случае появления большого числа горбуш местные лососи вряд ли выдержат конкуренцию за питание, при этом миллионы мальков горбуши будут бороться с мальками других лососевых за еду и жизненное пространство.
"Так что эти русские захватчики угрожают норвежскому лососю. Мы уже можем увидеть последствия вторжения: многие реки на востоке Финнмарка закрыты для рыболовства, так как атлантического лосося стало очень мало", — пишут авторы материала.
При этом, как указывает издание, министр рыболовства положительно оценил вкусовые качества горбуши, несмотря на то, что эту рыбу можно есть только в начале сезона, так как в период нереста ее мясо теряет цвет и она становится мягкой и несъедобной. Кроме того, в рыболовной промышленности страны в основном видят в горбуше большой потенциал.
Тем не менее горбуша попала в черный список в Норвегии, и правительство в этом году намерено потратить миллион крон, чтобы избавиться от нее, пишет NRK. "Но горбуша — крепкий орешек. Она невероятно плодовита, а ее потомство очень жизнеспособно. Она быстро растет и легко поднимается по самым бурным рекам", — заключают авторы статьи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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