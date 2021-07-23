https://ria.ru/20210723/voda-1742473591.html

Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду

Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду - РИА Новости, 23.07.2021

Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду

Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) направила официальное письмо президенту Федерации рестораторов и отельеров... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T05:11

2021-07-23T05:11

2021-07-23T11:40

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740410831_0:158:3360:2048_1920x0_80_0_0_afdcc9430fe4fe1438ad3171ad7a0ede.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) направила официальное письмо президенту Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорю Бухарову с просьбой включить в меню ресторанов дешевую воду, рассказала РИА Новости президент ассоциации Альбина Холгова."Мы направило письмо на имя президента ФРиО (Федерация рестораторов и отельеров – ред.) Игоря Бухарова с просьбой включить в меню ресторанов дешевую воду. Пока еще ответ не получили, но я уверена, что получим", - сказала Холгова.Она выразила уверенность, что часть ресторанов все же поддержат инициативу ассоциации. "В магазине вода в маленькой бутылке стоит около 20 рублей, почему в ресторанах ее не предлагают хотя бы за 50-70 рублей? Почему она стоит 400 рублей? Например, мне нужно запить таблетку. Что человеку делать?" - заключила она.

https://ria.ru/20210714/tatuirovka-1741212042.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество