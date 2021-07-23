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Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду - РИА Новости, 23.07.2021
Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) направила официальное письмо президенту Федерации рестораторов и отельеров... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T05:11
2021-07-23T11:40
россия
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) направила официальное письмо президенту Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорю Бухарову с просьбой включить в меню ресторанов дешевую воду, рассказала РИА Новости президент ассоциации Альбина Холгова."Мы направило письмо на имя президента ФРиО (Федерация рестораторов и отельеров – ред.) Игоря Бухарова с просьбой включить в меню ресторанов дешевую воду. Пока еще ответ не получили, но я уверена, что получим", - сказала Холгова.Она выразила уверенность, что часть ресторанов все же поддержат инициативу ассоциации. "В магазине вода в маленькой бутылке стоит около 20 рублей, почему в ресторанах ее не предлагают хотя бы за 50-70 рублей? Почему она стоит 400 рублей? Например, мне нужно запить таблетку. Что человеку делать?" - заключила она.
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россия, общество
05:11 23.07.2021 (обновлено: 11:40 23.07.2021)
 
Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду

Ассоциация экспертов по этикету попросила рестораторов включить в меню дешевую воду

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетители в кафе на Фрунзенской набережной в Москве
Посетители в кафе на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) направила официальное письмо президенту Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорю Бухарову с просьбой включить в меню ресторанов дешевую воду, рассказала РИА Новости президент ассоциации Альбина Холгова.
"Мы направило письмо на имя президента ФРиО (Федерация рестораторов и отельеров – ред.) Игоря Бухарова с просьбой включить в меню ресторанов дешевую воду. Пока еще ответ не получили, но я уверена, что получим", - сказала Холгова.
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Она выразила уверенность, что часть ресторанов все же поддержат инициативу ассоциации. "В магазине вода в маленькой бутылке стоит около 20 рублей, почему в ресторанах ее не предлагают хотя бы за 50-70 рублей? Почему она стоит 400 рублей? Например, мне нужно запить таблетку. Что человеку делать?" - заключила она.
 
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