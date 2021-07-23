https://ria.ru/20210723/vlagozaschita-1742408673.html

Как не утопить смартфон: что такое влагозащита и как она работает

Как не утопить смартфон: что такое влагозащита и как она работает - РИА Новости, 23.07.2021

Как не утопить смартфон: что такое влагозащита и как она работает

Опция влагозащиты гаджетов особенно востребована в сезон отпусков. Она сильно удорожает смартфон, и тем не менее к ней есть немало вопросов. Европейские... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:00

2021-07-23T08:00

2021-07-23T14:24

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Опция влагозащиты гаджетов особенно востребована в сезон отпусков. Она сильно удорожает смартфон, и тем не менее к ней есть немало вопросов. Европейские антимонопольщики даже оштрафовали Apple за громкие рекламные слоганы о невосприимчивости iPhone к воде. А доверчивый пользователь, сдав по гарантии сломавшийся после купания телефон, рискует получить отказ.Влагозащита IP68Влагозащитой производители мобильных телефонов занимаются с конца прошлого века — именно эти устройства топят чаще всего, поскольку не расстаются с ними даже на пляже. Считается, что первой была компания Nokia с моделью 6250: не самая продвинутая герметизация позволяла трубке без последствий пережить десятиминутное погружение.В нулевые влагозащищенные мобильные телефоны не пользовались популярностью — это было дорого и не очень надежно. Первый влагоустойчивый смартфон, где от блока физических кнопок отказались в пользу сенсорного экрана, — Sony Ericsson Xperia Active 2011 года. Кстати, японская Sony даже после "развода" с Ericsson регулярно выпускает пылевлагозащищенные гаджеты.В характеристиках современных гаджетов часто встречается обозначение IP68. Это стандарт защиты электроники от внешнего воздействия — Ingress Protection ("защита от проникновения"). Первая цифра говорит о твердых частицах: от одного (более 55 миллиметров) до шести (пыль). Чтобы присвоить высшую степень, смартфон помещают в пыльную камеру, в которую нагнетают давление. Естественно, в устройстве после испытаний не должно быть и следа мелких частиц.Вторая цифра отвечает за влагу, степеней тут больше. Максимум, девятка, — большая редкость, это предполагает защиту от струй горячей воды под высоким давлением. Влагозащищенные умные часы или смартфон вряд ли переживут сауну — горячий пар выведет из строя практически любой бытовой гаджет. Нередко влажность и высокая температура приводит к отслаиванию дисплеев — герметик и уплотнители не рассчитаны на такие условия.Семерка и восьмерка предполагают неуязвимость при погружении под воду. В первом случае — на полчаса, а при IP68, негласному стандарту для флагманских смартфонов, — дольше, но у всех по-разному.В последние годы нередко упоминают и некий американский военный стандарт MIL-STD-810, когда устройство проверяют, чуть ли не сбрасывая со скалы и замораживая в ледниках. Но это не связано напрямую с влагозащитой, а иногда и вовсе не более чем уловка маркетологов.Гарантийные тонкостиНекоторые производители из Китая заявляют о влагоотталкивающем покрытии крышки смартфона. Дескать, капли с нее стекают за счет гидрофобной пленки. Другие добавляют в лоток для сим-карт силиконовый уплотнитель. В реальности все это не гарантирует, что гаджет переживет даже слабый дождь.К тому же влагозащиту трактуют по-разному. В Apple считают, что их смартфонам не страшно, если обольют сладкой газировкой или кофе (но не окунут в них!). Samsung в комментариях к флагманам Galaxy уточняет: испытания проводили в пресной воде. Конечно, соленую тоже выдержит, но надо промыть устройство после таких приключений.И даже если соблюдать все условия, не рассчитывайте на бесплатный ремонт после протечки. Так, в Apple подчеркивают, что обслуживание iPhone или iPod при повреждении из-за контакта с жидкостью не покрывается ограниченной годовой гарантией. Более того, производители внедряют в корпус устройств всевозможные незаметные пользователю метки, которые просигнализируют сервисмену, что смартфон или колонка неудачно искупались. Хотите ремонт за чужой счет — покупайте заранее расширенную гарантию.Оборотная сторона пылевлагозащиты и в ограниченном сроке службы. Смартфон через год или два все равно начинает пропускать воду. Дело в том, что силиконовые уплотнители и специальный герметик со временем теряют свои свойства. Иногда процесс форсируют сами пользователи — например, под прямыми лучами солнца корпус нагревается, и после погружения в холодную воду клеевая основа защиты разрушается.Топить или не топитьОчевидно, что строчка о влагозащите в описании нового гаджета вовсе не делает из него амфибию — даже экшен-камеры, максимально приспособленные к экстремальным внешним условиям, требуют соблюдения элементарных правил предосторожности.И если с перепадами температур, водой и прочими жидкостями все более-менее понятно, другие правила не столь очевидны. Стоит задуматься о дополнительной защите — водонепроницаемые чехлы точно не лишние. Особенно для тех, кто любит снимать под водой.Обращайте внимание на чистоту лотка для сим-карт — это уязвимое место. У современных моделей минимум разъемов, все сводится к универсальному порту зарядки USB-C (и Lightning в iPhone). После водных процедур не нужно сразу отправлять устройство на зарядку, это чревато коротким замыканием.Не надо под водой и нажимать на кнопки. Наконец, защита защитой, но абразив способен серьезно испортить внешний вид любого смартфона — даже самые продвинутые покрытия сдаются перед простым песком.

https://ria.ru/20210719/remont-1741914568.html

https://ria.ru/20210523/remont-1733367744.html

https://ria.ru/20210124/steklo-1593885993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple iphone, huawei technologies, apple, гаджеты, технологии