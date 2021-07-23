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Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает
Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает - РИА Новости, 23.07.2021
Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает
Узнать, в каких витаминах нуждается организм, можно по анализу крови. Хотя бы раз в год нужно сдавать кровь на все группы витаминов, рассказала агентству... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T02:13
2021-07-23T02:13
европейский медицинский центр
россия
витамины
общество
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Узнать, в каких витаминах нуждается организм, можно по анализу крови. Хотя бы раз в год нужно сдавать кровь на все группы витаминов, рассказала агентству "Прайм" врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Ксения Селезнева."Например, анализ покажет, что организм обеспечен большей частью витаминов, но по одному-двум есть дефицит. Это значит, что принимать надо именно эти два, причем не в профилактической, а в высокой терапевтической дозировке, которая выше суточной нормы. Поэтому чаще разумней принимать не целый витаминно-минеральных комплекс, а только конкретные витамины, которых человеку не хватает", - подчеркивает специалист.Селезнева указывает, что длительное время дефицит может никак не проявляться: у человека может не быть специфических симптомов, которые заставили бы задуматься о нехватке конкретного витамина.
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европейский медицинский центр, россия, витамины, общество
02:13 23.07.2021
 
Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает

Врач-диетолог Селезнева рассказала, как по анализу крови понять в каких витаминах нуждается организм

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтправка призывников на военную службу из Свердловской области
Отправка призывников на военную службу из Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Узнать, в каких витаминах нуждается организм, можно по анализу крови. Хотя бы раз в год нужно сдавать кровь на все группы витаминов, рассказала агентству "Прайм" врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Ксения Селезнева.
"Например, анализ покажет, что организм обеспечен большей частью витаминов, но по одному-двум есть дефицит. Это значит, что принимать надо именно эти два, причем не в профилактической, а в высокой терапевтической дозировке, которая выше суточной нормы. Поэтому чаще разумней принимать не целый витаминно-минеральных комплекс, а только конкретные витамины, которых человеку не хватает", - подчеркивает специалист.
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Селезнева указывает, что длительное время дефицит может никак не проявляться: у человека может не быть специфических симптомов, которые заставили бы задуматься о нехватке конкретного витамина.
 
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