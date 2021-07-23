https://ria.ru/20210723/vitaminy-1742454831.html
Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает
Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает - РИА Новости, 23.07.2021
Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает
Узнать, в каких витаминах нуждается организм, можно по анализу крови. Хотя бы раз в год нужно сдавать кровь на все группы витаминов, рассказала агентству... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T02:13
2021-07-23T02:13
2021-07-23T02:13
европейский медицинский центр
россия
витамины
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729283982_0:68:3071:1795_1920x0_80_0_0_b7885fbc2c95315f54eb2f1b535fd5ac.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Узнать, в каких витаминах нуждается организм, можно по анализу крови. Хотя бы раз в год нужно сдавать кровь на все группы витаминов, рассказала агентству "Прайм" врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Ксения Селезнева."Например, анализ покажет, что организм обеспечен большей частью витаминов, но по одному-двум есть дефицит. Это значит, что принимать надо именно эти два, причем не в профилактической, а в высокой терапевтической дозировке, которая выше суточной нормы. Поэтому чаще разумней принимать не целый витаминно-минеральных комплекс, а только конкретные витамины, которых человеку не хватает", - подчеркивает специалист.Селезнева указывает, что длительное время дефицит может никак не проявляться: у человека может не быть специфических симптомов, которые заставили бы задуматься о нехватке конкретного витамина.
https://ria.ru/20210718/zavtrak-1741713791.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729283982_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_39103c75555b7b18e07f4086f31fea3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский медицинский центр, россия, витамины, общество
Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает
Врач-диетолог Селезнева рассказала, как по анализу крови понять в каких витаминах нуждается организм