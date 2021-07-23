https://ria.ru/20210723/vitaminy-1742454831.html

Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает

Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает - РИА Новости, 23.07.2021

Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает

Узнать, в каких витаминах нуждается организм, можно по анализу крови. Хотя бы раз в год нужно сдавать кровь на все группы витаминов, рассказала агентству... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T02:13

2021-07-23T02:13

2021-07-23T02:13

европейский медицинский центр

россия

витамины

общество

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Узнать, в каких витаминах нуждается организм, можно по анализу крови. Хотя бы раз в год нужно сдавать кровь на все группы витаминов, рассказала агентству "Прайм" врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Ксения Селезнева."Например, анализ покажет, что организм обеспечен большей частью витаминов, но по одному-двум есть дефицит. Это значит, что принимать надо именно эти два, причем не в профилактической, а в высокой терапевтической дозировке, которая выше суточной нормы. Поэтому чаще разумней принимать не целый витаминно-минеральных комплекс, а только конкретные витамины, которых человеку не хватает", - подчеркивает специалист.Селезнева указывает, что длительное время дефицит может никак не проявляться: у человека может не быть специфических симптомов, которые заставили бы задуматься о нехватке конкретного витамина.

https://ria.ru/20210718/zavtrak-1741713791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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европейский медицинский центр, россия, витамины, общество