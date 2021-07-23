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Наука
https://ria.ru/20210723/virus-1742506205.html
Найден компьютерный майнер-вирус, распространяемый через пиратские игры
Найден компьютерный майнер-вирус, распространяемый через пиратские игры - РИА Новости, 23.07.2021
Найден компьютерный майнер-вирус, распространяемый через пиратские игры
Новый вирус MosaicLoader оказался опасен для любителей устанавливать на компьютер нелицензионные копии игр. Об этом сообщает компания Bitdefender, которая... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:10
2021-07-23T11:10
наука
криптовалюта
windows
технологии
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новый вирус MosaicLoader оказался опасен для любителей устанавливать на компьютер нелицензионные копии игр. Об этом сообщает компания Bitdefender, которая занимается обеспечением информационной безопасности.Семейство вредоносного программного обеспечения попадает на компьютер-жертву через установочный файл взломанной игры. Главное отличие MosaicLoader от его многочисленных предшественников — это сложная структура. Вирус успешно обходит "Защитник" Windows, самостоятельно добавляя в исключения определенные файлы, что делает его невидимым для специального ПО.После проникновение в систему MosaicLoader может нанести любой ущерб компьютеру и данным, хранящимся в нем. Вирус умеет не только получать пароли к аккаунтам в соцсетях, но и заставляет компьютер рассылать контактам пользователя вредоносные ссылки и файлы. MosaicLoader способен запустить майнинг криптовалют, что значительно замедлит работу устройства.Исследователи считают, что основным способом защиты от нового вредоносного ПО может быть лишь полный отказ от пиратского софта. Пока антивирусные программы не способны полностью обезопасить компьютер от MosaicLoader.
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криптовалюта, windows, технологии
11:10 23.07.2021
 

Найден компьютерный майнер-вирус, распространяемый через пиратские игры

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новый вирус MosaicLoader оказался опасен для любителей устанавливать на компьютер нелицензионные копии игр. Об этом сообщает компания Bitdefender, которая занимается обеспечением информационной безопасности.
Семейство вредоносного программного обеспечения попадает на компьютер-жертву через установочный файл взломанной игры. Главное отличие MosaicLoader от его многочисленных предшественников — это сложная структура. Вирус успешно обходит "Защитник" Windows, самостоятельно добавляя в исключения определенные файлы, что делает его невидимым для специального ПО.
После проникновение в систему MosaicLoader может нанести любой ущерб компьютеру и данным, хранящимся в нем. Вирус умеет не только получать пароли к аккаунтам в соцсетях, но и заставляет компьютер рассылать контактам пользователя вредоносные ссылки и файлы. MosaicLoader способен запустить майнинг криптовалют, что значительно замедлит работу устройства.
Исследователи считают, что основным способом защиты от нового вредоносного ПО может быть лишь полный отказ от пиратского софта. Пока антивирусные программы не способны полностью обезопасить компьютер от MosaicLoader.
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 13:34Наука
Майнеры избавляются от видеокарт из-за проблем криптовалют
 
НаукаКриптовалютаWindowsТехнологии
 
 
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