https://ria.ru/20210723/vertolet-1742489712.html

Власти объяснили, почему жители села в Югре прогнали санитарный вертолет

Власти объяснили, почему жители села в Югре прогнали санитарный вертолет - РИА Новости, 23.07.2021

Власти объяснили, почему жители села в Югре прогнали санитарный вертолет

Жители села Селиярово в Ханты-Мансийском автономном округе прогнали вертолет санавиации, прилетевший за пациентом с подозрением на коронавирус, заболевшего... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:34

2021-07-23T09:34

2021-07-23T10:17

ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Жители села Селиярово в Ханты-Мансийском автономном округе прогнали вертолет санавиации, прилетевший за пациентом с подозрением на коронавирус, заболевшего пришлось забирать с другой площадки, сообщил РИА Новости директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как санитарный вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для перевозки коронавирусных больных ожидает пациента. За кадром мужчина в нецензурной форме кричит на медиков, утверждая, что они "завозят вирус в тайгу", после чего врачи грузят бокс обратно.Как пояснил агентству директор Центра медицины катастроф Югры, 1 июля санитарная авиационная бригада Центра медицины катастроф вылетела за пациентом, предположительно имеющим COVID-19, у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Ковидная бригада в районе 22.00 (20.00 мск) прибыла на вертолетную площадку в поселок Селиярово, в это же время санитарным транспортом фельдшерско-акушерского пункта пациент доставлялся к вертолету.По словам Костина, когда медики выгрузили из вертолета изоляционный бокс для перевозки инфекционного пациента, группа из пяти человек начала вести себя агрессивно, один мужчина угрожал, что позовет других людей и накажет врачей "за то, что они загрязняют Селиярово"."У нас у вертолета двигатель был не заглушен, лопасти вращались. Мои сотрудники забеспокоились, что он может попасть в зону поражения лопастями. Связались с местным медработником и приняли решение, чтобы этот конфликт не разрастался, забрать пациента с другой вертолетной площадки, благо она недалеко – в 10 минутах вертолетного лета. Загрузили для этого медицинский бокс обратно и перелетели на другую площадку, где спокойно пациента забрали. В полночь он уже был госпитализирован в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что работа медиков сопряжена с подобными рода случаями. "Когда все это закрутилось в соцсетях, ничего кроме недоумения с моей стороны, со стороны моих сотрудников, не вызывало. Ситуация штатная, стандартная, такое бывает", - подчеркнул Костин, уточнив, что пациент был вылечен и 20 июля выписан из больницы.

https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741101785.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, происшествия