https://ria.ru/20210723/valyuta-1742458077.html

Минфин с начала года купил валюту на рынке на триллион рублей

Минфин с начала года купил валюту на рынке на триллион рублей - РИА Новости, 23.07.2021

Минфин с начала года купил валюту на рынке на триллион рублей

Общий объем средств, которые Минфин с начала текущего года направляет на покупки валюты, в пятницу превысит 1 триллион рублей, а к концу года, если не... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T03:04

2021-07-23T03:04

2021-07-23T03:10

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общий объем средств, которые Минфин с начала текущего года направляет на покупки валюты, в пятницу превысит 1 триллион рублей, а к концу года, если не произойдет значительной коррекции на мировом рынке нефти, эта сумма удвоится, давая повод властям задуматься об изменении бюджетного правила, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2021 году планка отсечения находится на уровне 43,3 доллара за баррель) покупает иностранную валюту и золото, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Согласно расчетам РИА Новости, общий объем направленных на эти цели средств 23 июля превысит 1 триллион рублей. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет Банк России.При этом, по мнению Наметкина, острой необходимости в смягчении бюджетного правила сейчас нет. "В условиях новых западных санкций в отношении России, сохранения высоких эпидемиологических рисков из-за новых штаммов коронавируса, амбициозных планах по реализации крупных инфраструктурных проектов в ближайшие годы растет потребность в накоплении внутренних резервов", - пояснил он.По мнению Лосева, сохранение бюджетного правила в его нынешнем виде требует серьезного обоснования. "Уж слишком далеко сейчас отстоит цена отсечения стоимости нефти бюджетного правила в 43,3 доллара за баррель от текущих коровок Brent", – пояснил он.Приоритетом, по словам эксперта, сейчас могла бы стать реализация инвестиционных проектов и рациональное использование денег ФНБ, а не скупка валюты на внутреннем рынке. "Это бы помогло как росту российской экономики, так и снижению инфляции", - считает он.

https://ria.ru/20210722/bigmak-1742312107.html

https://ria.ru/20210717/valyuta-1741693496.html

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россия

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика