https://ria.ru/20210723/vaktsiny-1742505677.html

Россия открыта к переговорам с ЕС о признании вакцин, заявил Лавров

Россия открыта к переговорам с ЕС о признании вакцин, заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2021

Россия открыта к переговорам с ЕС о признании вакцин, заявил Лавров

Москва открыта к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от коронавируса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:07

2021-07-23T11:07

2021-07-23T11:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва открыта к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от коронавируса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена ​​многим партнерам Евросоюза по всему миру."Совсем недавно Европейская комиссия сказала, давайте проведем переговоры с россиянами о взаимном признании вакцин, о взаимном признании сертификаций. Мы будем к этому только открыты", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742456708.html

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коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, евросоюз