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Мурашко заявил о продолжении работы над вакцинами от коронавируса
Мурашко заявил о продолжении работы над вакцинами от коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021
Мурашко заявил о продолжении работы над вакцинами от коронавируса
Поиск вакцин от коронавируса в России продолжается, в том числе таких, которые дают более длительную защиту, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:55
2021-07-23T09:55
2021-07-23T10:15
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Поиск вакцин от коронавируса в России продолжается, в том числе таких, которые дают более длительную защиту, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы сегодня говорили о четырёх вакцинах, но мы не останавливаемся, поиск идет и продолжается, в том числе поиск решений таких, чтобы была и более длительная защита, и от вариантов коронавируса",- сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество
09:55 23.07.2021 (обновлено: 10:15 23.07.2021)
Мурашко заявил о продолжении работы над вакцинами от коронавируса
Глава Минздрава Мурашко: поиск вакцин от коронавируса продолжается