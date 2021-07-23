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Мурашко заявил о продолжении работы над вакцинами от коронавируса

Мурашко заявил о продолжении работы над вакцинами от коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021

Мурашко заявил о продолжении работы над вакцинами от коронавируса

Поиск вакцин от коронавируса в России продолжается, в том числе таких, которые дают более длительную защиту, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:55

2021-07-23T09:55

2021-07-23T10:15

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Поиск вакцин от коронавируса в России продолжается, в том числе таких, которые дают более длительную защиту, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы сегодня говорили о четырёх вакцинах, но мы не останавливаемся, поиск идет и продолжается, в том числе поиск решений таких, чтобы была и более длительная защита, и от вариантов коронавируса",- сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество