Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742622509.html
Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета
Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета - РИА Новости, 23.07.2021
Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета
Работодателям в РФ рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19, говорится в совместных разъяснения Минтруда России и... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T20:44
2021-07-23T20:53
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741610135_326:1032:2131:2048_1920x0_80_0_0_be4814015da4d61613fa91b563167b57.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Работодателям в РФ рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19, говорится в совместных разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора."Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда."Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ."Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741610135_458:782:2146:2048_1920x0_80_0_0_ded473a608414502c62142d69b313da4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
20:44 23.07.2021 (обновлено: 20:53 23.07.2021)
 
Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета

Минтруд и Роспотребнадзор: работодатели могут давать сотрудникам выходные после вакцинации

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник измеряет давление женщине перед вакцинацией от COVID-19 в Санкт-Петербурге
Медицинский сотрудник измеряет давление женщине перед вакцинацией от COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Работодателям в РФ рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19, говорится в совместных разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора.
"Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда.
"Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса РФ повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом. Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, возможность присоединения их к очередному отпуску", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
"Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
"Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния