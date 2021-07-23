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Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета
Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета - РИА Новости, 23.07.2021
Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета
Работодателям в РФ рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19, говорится в совместных разъяснения Минтруда России и... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T20:44
2021-07-23T20:44
2021-07-23T20:53
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Работодателям в РФ рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19, говорится в совместных разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора."Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда."Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ."Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
20:44 23.07.2021 (обновлено: 20:53 23.07.2021)
Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета
Минтруд и Роспотребнадзор: работодатели могут давать сотрудникам выходные после вакцинации
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Работодателям в РФ рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19, говорится в совместных разъяснения Минтруда
России и Роспотребнадзора
.
"Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда.
"Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса РФ повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом. Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, возможность присоединения их к очередному отпуску", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
"Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
"Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.