https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742622509.html

Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета

Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета - РИА Новости, 23.07.2021

Работодателям дали рекомендации по достижению коллективного иммунитета

Работодателям в РФ рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19, говорится в совместных разъяснения Минтруда России и... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T20:44

2021-07-23T20:44

2021-07-23T20:53

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Работодателям в РФ рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19, говорится в совместных разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора."Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда."Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ."Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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