https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742515762.html
В Марий Эл ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
В Марий Эл ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан - РИА Новости, 23.07.2021
В Марий Эл ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
Обязательная вакцинация от COVID отдельных категорий граждан вводится в Марий Эл, не менее 60% должны быть привиты до 25 сентября, сообщает Роспотребнадзор... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:53
2021-07-23T11:53
2021-07-23T12:17
республика марий эл
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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УФА, 23 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID отдельных категорий граждан вводится в Марий Эл, не менее 60% должны быть привиты до 25 сентября, сообщает Роспотребнадзор региона."Главным государственным санитарным врачом республики издано постановление о проведении иммунизации против COVID-19 отдельным категориям граждан с 22 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Согласно документу, в связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 необходимо обеспечить вакцинацию работников сферы торговли, сотрудников салонов красоты, массажных, косметических, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Также вакцинация коснется работников сферы бытовых услуг, общественного питания, почты и финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта и такси.Также обязательная вакцинация вводится для сотрудников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов); детских игровых комнат, развлекательных центров, лагерей дневного пребывания и иных мест проведения подобных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха и ТЦ. Кроме того, вакцинация коснется сотрудников театров, кинотеатров, концертных залов, работников, задействованных при проведении массовых физкультурных, спортивных мероприятий."Также иммунизации от COVID-19 подлежат государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти, местного самоуправления и подведомственных им организаций, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях старше 18 лет и призывники на военную службу", - сообщает ведомство.Отмечается, что требование о вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции."Работодателям предстоит до 1 сентября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 сентября - вторым компонентом вакцины от COVID-19 не менее 60% от общей численности сотрудников", - сообщает Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742253066.html
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республика марий эл, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
11:53 23.07.2021 (обновлено: 12:17 23.07.2021)
В Марий Эл ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
Роспотребнадзор: в Марий Эл вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий
УФА, 23 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID отдельных категорий граждан вводится в Марий Эл, не менее 60% должны быть привиты до 25 сентября, сообщает Роспотребнадзор региона.
"Главным государственным санитарным врачом республики издано постановление о проведении иммунизации против COVID-19 отдельным категориям граждан с 22 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Согласно документу, в связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 необходимо обеспечить вакцинацию работников сферы торговли, сотрудников салонов красоты, массажных, косметических, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Также вакцинация коснется работников сферы бытовых услуг, общественного питания, почты и финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта и такси.
Также обязательная вакцинация вводится для сотрудников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов); детских игровых комнат, развлекательных центров, лагерей дневного пребывания и иных мест проведения подобных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха и ТЦ. Кроме того, вакцинация коснется сотрудников театров, кинотеатров, концертных залов, работников, задействованных при проведении массовых физкультурных, спортивных мероприятий.
"Также иммунизации от COVID-19 подлежат государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти, местного самоуправления и подведомственных им организаций, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях старше 18 лет и призывники на военную службу", - сообщает ведомство.
Отмечается, что требование о вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции.
"Работодателям предстоит до 1 сентября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 сентября - вторым компонентом вакцины от COVID-19 не менее 60% от общей численности сотрудников", - сообщает Роспотребнадзор.