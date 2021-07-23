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Мурашко ответил на вопрос о возможности обязательной вакцинации детей
Мурашко ответил на вопрос о возможности обязательной вакцинации детей - РИА Новости, 23.07.2021
Мурашко ответил на вопрос о возможности обязательной вакцинации детей
Обязательные требования по вакцинации детей от коронавируса вводить не планируется, повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей нет, заявил министр... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:18
2021-07-23T10:18
2021-07-23T10:18
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обязательные требования по вакцинации детей от коронавируса вводить не планируется, повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Заболеваемости (COVID-19) детей повышенной какой-то нет... Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем",- сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Мурашко ответил на вопрос о возможности обязательной вакцинации детей
Глава Минздрава Мурашко: требования по вакцинации детей от COVID-19 вводить не планируется