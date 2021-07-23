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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742496538.html
Мурашко ответил на вопрос о возможности обязательной вакцинации детей
Мурашко ответил на вопрос о возможности обязательной вакцинации детей - РИА Новости, 23.07.2021
Мурашко ответил на вопрос о возможности обязательной вакцинации детей
Обязательные требования по вакцинации детей от коронавируса вводить не планируется, повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей нет, заявил министр... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:18
2021-07-23T10:18
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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российское общество "знание"
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обязательные требования по вакцинации детей от коронавируса вводить не планируется, повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Заболеваемости (COVID-19) детей повышенной какой-то нет... Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем",- сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российское общество "знание", коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
10:18 23.07.2021
 
Мурашко ответил на вопрос о возможности обязательной вакцинации детей

Глава Минздрава Мурашко: требования по вакцинации детей от COVID-19 вводить не планируется

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обязательные требования по вакцинации детей от коронавируса вводить не планируется, повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Заболеваемости (COVID-19) детей повышенной какой-то нет... Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем",- сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийское общество "Знание"КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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