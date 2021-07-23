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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742491072.html
Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в регионы
Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в регионы - РИА Новости, 23.07.2021
Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в регионы
Первые партии вакцины "Спутник Лайт" на этой неделе начали поступать в регионы России, производство наращивается, препарат себя эффективно зарекомендовал,... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:44
2021-07-23T11:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первые партии вакцины "Спутник Лайт" на этой неделе начали поступать в регионы России, производство наращивается, препарат себя эффективно зарекомендовал, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы, понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал", - сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".Он добавил, что "Спутник Лайт" может быть рекомендован для повторной вакцинации, так же как и другие вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России."Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации", - подчеркнул министр.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество
09:44 23.07.2021 (обновлено: 11:40 23.07.2021)
 
Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в регионы

Глава Минздрава Мурашко: первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в регионы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первые партии вакцины "Спутник Лайт" на этой неделе начали поступать в регионы России, производство наращивается, препарат себя эффективно зарекомендовал, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы, понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал", - сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".
Он добавил, что "Спутник Лайт" может быть рекомендован для повторной вакцинации, так же как и другие вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России.
"Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации", - подчеркнул министр.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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