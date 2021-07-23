https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742491072.html

Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в регионы

Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в регионы - РИА Новости, 23.07.2021

Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в регионы

Первые партии вакцины "Спутник Лайт" на этой неделе начали поступать в регионы России, производство наращивается, препарат себя эффективно зарекомендовал,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:44

2021-07-23T09:44

2021-07-23T11:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первые партии вакцины "Спутник Лайт" на этой неделе начали поступать в регионы России, производство наращивается, препарат себя эффективно зарекомендовал, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы, понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал", - сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".Он добавил, что "Спутник Лайт" может быть рекомендован для повторной вакцинации, так же как и другие вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России."Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации", - подчеркнул министр.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество